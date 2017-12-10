"ترامب خلاص اتجنن".. شعبان عبدالرحيم يهجو ترامب بأغنية جديدة

طرح المطرب الشعبي المصري، شعبان عبدالرحيم، أغنية هجا فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية اعترافه بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وحازت الأغنية الشعبية، التي تحمل عنوان "ترامب خلاص اتجنن (فقد عقله)"، التي أطلقها عبدالرحيم، مساء السبت، على انتشار لافت عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبثتها فضائيات مصرية خاصة.

والأغنية كلماتها دارجة باللهجة العامية المصرية، وتحذر من أن قرار ترامب سيشعل الأجواء بالمنطقة، وأن الشعب العربي لن يمرره.

كما دعت كلمات الأغنية اللاذعة، ترامب إلى اعتزال السياسة، ووصفته بـ"المجنون".

واشتهر عبدالرحيم في الأوساط المصرية والعربية بأغنيته "أنا بكره إسرائيل"، التي طرحها عام 2000، ويعلن فيها كرهه لإسرائيل وحبه للدبلوماسي المصري عمرو موسي (كان وزيرًا للخارجية وقتها).

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، في تصريحات صحفية إن أغنية "بحب عمرو موسى وبكره إسرائيل"، كانت من الأسباب التي أدت إلى رحيله من وزارة الخارجية، إثر الوشاية به من مقربين للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، في إشارة إلى مخاوف من ارتفاع شعبيته.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أهدى موسى نسخة من الجزء الأول من مذكراته "كتابيه"، لشعبان عبدالرحيم، قائلا في الإهداء "إلى المطرب الشعبي الشهير.. أخا عزيزا وصديقا وفيا.. أهدي كتابيه".

والأربعاء الماضي، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ويشمل قرار ترامب الشطر الشرقي من القدس، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة.

وأدى القرار إلى موجة كبيرة من الإدانات على مختلف الأصعدة لا سيما من قبل الدول العربية والإسلامية.