قطر تشتري مقاتلات "تايفون" البريطانية بـ8 مليارات دولار.. ثاني عقد تسليح توقعه الدوحة بغضون أيام

وقعت قطر مع المملكة المتحدة، اليوم الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، عقداً لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" بقيمة ثمانية مليارات دولار، في ثاني عقد تسليح توقعه الدوحة في غضون أيام.

وكانت قطر والمملكة المتحدة أعلنتا، في سبتمبر/أيلول الماضي، عن اتفاق نوايا بين الجانبين لبيع وشراء الطائرات، من دون أن تكشفا حينها عن قيمة العقد الذي يأتي توقيعه في خضم أزمة دبلوماسية كبرى في الخليج.

ووقع على العقد وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره البريطاني غيفن ويليامسن في الدوحة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ويليامسن خلال التوقيع إن عقد شراء طائرات "تايفون" مع قطر هو الأكبر في العقد الأخير، معتبراً أن "هذه المقاتلات العظيمة ستوفر دعماً للقوات القطرية لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط ولدعم الاستقرار في المنطقة".

ويتضمن العقد أيضاً اتفاق نوايا لشراء معدات عسكرية أخرى من المملكة المتحدة.

وكانت قطر قد وقَّعت الخميس الفائت عقوداً بقيمة تتجاوز العشرة مليارات يورو لشراء طائرات "رافال" القتالية الفرنسية، وشراء 50 طائرة إيرباص "إي 321"، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدوحة.

ويأتي التوقيع على عقود التسليح الضخمة هذه في خضم الأزمة بين قطر وجاراتها.

وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطعت علاقاتها مع قطر، في الخامس من يونيو/حزيران 2017، وفرضت عليها حصاراً على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مراراً.