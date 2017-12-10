بضائعها تنتشر في 4 دول عربية.. باريس تحظر بيع منتجات شركة فرنسية بعد تلوثها ببكتيريا أصابت أطفالاً

قالت جمعية حماية المستهلك الفرنسية، إن باريس حظرت بيع عدد من منتجات ألبان وأغذية الأطفال التي تنتجها شركة لاكتاليس الفرنسية، وأمرت باستدعاء دولي لها بعد اكتشاف تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.



ويتضمن الاستدعاء منتجات تصدرها الشركة إلى دول من بينها الصين وتايوان وباكستان وأفغانستان والعراق والمغرب ولبنان والسودان ورومانيا وصربيا وجورجيا واليونان وهايتي وكولومبيا وبيرو. واتجهت بعض المنتجات أيضاً إلى أسواق إقليمية من بينها إفريقيا وآسيا.



وقالت الجمعية إن لاكتاليس، أكبر شركة منتجات ألبان في العالم، لم تحتوِ مخاطر التلوث، وأمرت بإجراء استدعاء وإيقاف بيع وتصدير منتجات عدة من أغذية الأطفال المصنعة في مصنع الشركة في كراون بغربي فرنسا، منذ 15 فبراير/شباط.



يأتي ذلك في أعقاب اكتشاف 20 حالة إصابة بالسالمونيلا بين الأطفال الرضع في فرنسا، خلال أوائل ديسمبر/كانون الأول، مما دفع بالفعل إلى استدعاء محدود لاثني عشر منتجاً للشركة.



وقال متحدث باسم لاكتاليس لقناة بي.إف.إم التلفزيونية، إن المنتجات يمكن استبدالها في الصيدليات أو متاجر السوبر ماركت، مضيفاً أنه يمكن القضاء على بكتيريا السالمونيلا بغلي الحليب لمدة دقيقتين.

وتعرف بكتيريا السالمونيلا بأنها إحدى الكائنات الحية الدقيقة، ووحيدة الخلية، ومجهرية الحجم، حيث يعود الفضل في اكتشافها قبل حوالي مئة عام إلى العالم الأميركي دانييل سلمون، وتوجد في القناة الهضمية للإنسان، والحيوان، حيث تنتقل إلى الإنسان نتيجة تناوله الأطعمة والمياه الملوثة، علماً أن حالات التسمم تحدث نتيجة عدم إنضاج الطعام بما يكفي، أو بسبب تناول الأطعمة النيئة.



ومن أعراض الإصابة ببكتيريا السالمونيلا القيء المستمر، والإسهال الشديد والمستمر، وأوجاع بالبطن، وألم في العضلات، والإصابة بالصداع دون أي سبب، وظهور الدم في البراز، والغثيان، وارتفاع في درجة حرارة الجسم.