وفاة الفنان اليمني أبو بكر سالم بلفقيه

توفي الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، فنان اليمن الشهير أبو بكر سالم بلفقيه.

وأبو بكر سالم بلفقيه من مواليد (17 مارس 1939) وهو مغني وملحن وشاعر وأديب يمني انتقل للسعودية في سبعينيات القرن الماضي.

وعاش الفنان بلفقيه متنقلا بين عدن وبيروت وجدة والقاهرة إلى أن استقر في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.