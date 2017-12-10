وفاة الفنان اليمني أبو بكر سالم بلفقيه

توفي الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، فنان اليمن الشهير أبو بكر سالم بلفقيه.
وأبو بكر سالم بلفقيه من مواليد (17 مارس 1939) وهو مغني وملحن وشاعر وأديب يمني انتقل للسعودية في سبعينيات القرن الماضي.
وعاش الفنان بلفقيه متنقلا بين عدن وبيروت وجدة والقاهرة إلى أن استقر في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.
رحيل عملاق الغناء العربي وصانع الابتسامة وأنيس المجالس ورفيق المسافر.. رحيل صوت الدان الفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقيه رحمه الله وطيب ثراه#وفاة_أبوبكر_سالم pic.twitter.com/UJWCpsbjSX
— عارف أبوحاتم (@arefabuhatem) ١٠ ديسمبر، ٢٠١٧