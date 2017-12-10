ماكرون: أبلغتُ نتنياهو رفضَنا لاعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه غير موافق على التصريحات التي اعترف فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، وأشار إلى أن باريس تعتبرها منافية للقانون الدولي وخطيرة على السلام.

ودعا ماكرون نتنياهو إلى القيام بـ"مبادرات شجاعة تجاه الفلسطينيين" من أجل "الخروج من المأزق الحالي"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ماكرون ونتنياهو في العاصمة الفرنسية باريس، وخاطب نتنياهو بالقول:" من فضلك إمنح السلام فرصة، واتخذ مبادرات شجاعة تجاه الفلسطينيين. السلام ليس في يد الولايات المتحدة، السلام في يد زعماء (الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي) وإتاحة فرصة".

وطالب ماكرون نتنياهو بتجميد الاستيطان، وقال: "يبدو لي أن البدء بتجميد الاستيطان واتخاذ إجراءات ثقة تجاه السلطة الفلسطينية، مبادرات مهمة تحدثنا فيها مع رئيس الوزراء نتنياهو".

وأضاف: "إن فرنسا تبقى مقتنعة بأن الحل الوحيد بموجب القانون الدولي والتزاماتنا منذ أمد بعيد، هو إتاحة قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام، وأن ذلك يمكن أن يأتي عبر التفاوض. ونحن سندعم بأي حال كل مبادرة في هذا الاتجاه".

وندَّد ماكرون فيما وصفه بـ"كافة أشكال الهجمات على إسرائيل في الساعات والأيام الأخيرة".

ولليوم الرابع على التوالي تظاهر آلاف الأشخاص في دول الشرق الأوسط وخارجها تنديداً بقرار ترامب.

ومنذ الخميس الماضي، قُتل أربعة فلسطينيين بنيران إسرائيلية في قطاع غزة.

وطعن فلسطيني، الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، حارساً أمنياً إسرائيلياً في القدس، وأصابه بجروح خطرة، بحسب شرطة إسرائيل، التي وصفت الهجوم بأنه "إرهابي".