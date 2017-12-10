9 مأكولات ومواد عليك تجنُّب وضعها في الميكرويف تحت أي ظرف.. أحدها يتسبب في حرائق

يعد الميكرويف أحد أجهزة المطبخ الموجودة تقريباً في كل منزل، ومع ذلك، لا يُدرك الجميع الضرر الذي قد يحدث نتيجة وضع بعض أنواع الأطعمة داخله.

موقع Bright Side الأميركي نشر قائمةً مفيدة بالمأكولات التي لا يجب وضعها في الميكرويف:

1- الفاكهة







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تخسر بعض الفاكهة كالتفاح والموز بعضاً من مذاقها وقوامها لو وضعتها في الميكرويف. أمَّا العنب فينفجر، والفاكهة المجففة كالزبيب (العنب المجفف) والقراصيا (الخوخ أو البرقوق المجفف) ستملأ مطبخك بالأدخنة.

2- علب الطعام السريع

علب الطعام السريع ملائمة للغرض الذي صُنعت لأجله، لكنَّها قد تشتعل في الميكرويف، وإذا كنتَ تستخدم العلب البيضاء ذات اليد المعدنية، فقد تُخرج شرراً وتدمر الميكرويف للأبد.

3- ورق الألومنيوم







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أي طبق معدني، أو قصديري، أو مصنوع من الحديد سيكون بمثابة قنبلة نووية في الميكرويف .. غير مسموح باستخدام المعادن إطلاقاً.

4- البلاستيك

95 % من البلاستيك المُعرَّض للحرارة سيُطلق أبخرةً كيميائية، ورغم أنَّ بعضها يُصنف بأنه آمن للاستخدام في الميكرويف، حاول تجنب استخدام أية أوعية بلاستيكية أو مُصنَّعة من الستايروفوم (البوليستيرين)، لأنَّها تُنتج الكيماويات الضارة.

5- البيض







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إذا كنتَ لا تعرف حتى الآن، تنتج الحرارة السريعة في الميكرويف الكثير من البخار تحت القشرة، وبما أنَّ البخار لا يجد أي منفذ، ستنفجر البيضة،

ورغم أن الانفجار لن يدمر بالضرورة الميكرويف، لكنَّ عملية التنظيف ستكون شاقة.

وإذا كنتَ مُصراً على سلق البيض في الميكرويف، اصنع ثقباً في قمة البيضة حتى يُمكن للبخار الخروج من خلاله.

6- أكواب المشروبات الحرارية الحافظة للحرارة

بعض الأكواب تصمد بالفعل في الميكرويف، ويكون مكتوباً عليها ذلك.

ولكن الأكواب الأخرى غير المصممة لذلك في أفضل الأحوال ستمنع ارتفاع درجة حرارة السائل، لأنَّها مُصمَّمة لحجب تغيرات الحرارة، وفي أسوأ الأحوال قد تدمر الميكرويف لأنَّ معظم هذه الأكواب بها فولاذ مقاوم للصدأ.

7- اللحوم المجمدة









ستُطهى بعض أجزاء اللحوم المجمدة حتى في درجة الحرارة المستخدمة لإذابتها، إذ سيظل داخلها مُجمداً بينما ستُطهى الحواف.

وبحسب تقرير نشر في "هاف بوست عربي" فإن تعريض الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم والأسماك، لدرجات حرارة مرتفعة لفترة زمنية طويلة -مثلما يحدث في بعض طرق الطبخ- يؤدي ذلك لتكوين مركبات الأمينات الحلقية غير المتجانسة "HCA"، وهي من مسببات السرطان، التي خضعت للبحث والدراسة بصورة مكثفة.

وبينت إحدى الدراسات أن استعمال الميكروويف لإذابة اللحم البقري المجمد، أو لإعادة تسخين اللحوم، أو الأسماك المطبوخة، لا يؤدي لزيادة محتوى مركبات HCA في هذه الأطعمة، بخلاف طرق الطبخ الأخرى، مثل القلي في الزيت، التي تؤدي لزيادة تكوين هذه المركبات.

وعموماً، لم تثبت الدراسات وجود أي علاقة بين تناول الأطعمة المعدة في فرن الميكروويف والإصابة بالسرطان.

8- الأكواب والأطباق الصيني

لا ينبغي أكواب وأطباق الخزف الصيني المُحبَّبة إلى الميكرويف.

فطبقاً لما قالته مؤسسة سميثسونيان البحثية الأميركية، يمكن للأطباق والأكواب المُصنعة قبل عام 1960 أن تُصدِر الإشعاعات، وقد تكون مغطاة بالرصاص ومعادن ثقيلة أخرى.

9- الأكياس الورقية البنية









تبدو الأكياس الورقية آمنة للغاية، لكنَّها ليست فقط غير صحية، بل يمكن أن تنبعث منها الأبخرة السامة، كما أنَّها ستشتعل تحت الحرارة المرتفعة.

