السعودية تفرض ضريبة على التجارة الإلكترونية.. مزيد من الأموال سيدفعها مواطنو المملكة لمشتريات الأونلاين

قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، إن عمليات البيع والشراء في المتاجر الإلكترونية، ستخضع لضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5%، ابتداءً من مطلع يناير/كانون الثاني 2018.

وجاء ذلك، في تغريدة لحساب الهيئة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأضافت الهيئة أنه ‏سيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع التي يتم شراؤها إلكترونياً (مشتريات الأونلاين)، من خارج المملكة، ويتم شحنها لداخل المملكة.

ومطلع 2018، ستطبق السعودية ودول الخليج ضريبة القيمة المضافة، بواقع 5% على السلع والخدمات.

وكانت هيئة الاتصالات السعودية، قالت الشهر الماضي، إن معاملات التجارة الإلكترونية في البلاد بين المستهلكين والشركات تبلغ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) العام الماضي.

ويأتي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، في محاولة من دول الخليج (من ضمنها السعودية)، لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي في الخليج.