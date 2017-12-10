عشرات الآلاف يتظاهرون في المغرب رافضين لقرار ترامب بشأن القدس

تظاهر عشرات آلاف المغربيين في الرباط، الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، تنديداً بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في وقت تستمر الاحتجاجات على قرار واشنطن الصادم في العالمين العربي والإسلامي.

وسار المحتجون رافعين أعلام فلسطين من ميدان باب الأحد، إلى مبنى البرلمان في شارع محمد الخامس، الطريق الرئيسي في العاصمة المغربية الرباط.

وشكلت العائلات والمتعاطفون مع التيار الإسلامي وأعضاء اتحادات العمال وناشطون محليون القسم الأكبر من المتظاهرين، الذين رفعوا لافتات كتب عليها "القدس عاصمة فلسطين".

وقال متظاهر يدعى مصطفى، يبلغ 42 عاماً، إن "الفلسطينيين عانوا كثيراً ولا يزالون يعانون بسبب الاحتلال الإسرائيلي الهمجي".

وتابع الرجل الذي اصطحب ابنته البالغة 6 سنوات "يجب أن نجعل صوتنا مسموعاً أكثر من ذي قبل، ضد قرار ترامب الذي سيحرم الفلسطينيين من أراضيهم".

وعبّر العاهل المغربي الملك محمد السادس عن قلقه "العميق"، في رسالة إلى ترامب الثلاثاء، عشية قراره، معرباً عن الأمل في تفادي هذه الخطوة.

وأثار اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ردودَ فعل غاضبة في العالمين الإسلامي والعربي.

وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة في الأيام الثلاثة الأخيرة تظاهرات ومواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أربعة فلسطينيين.

وأقدم فلسطيني على طعن عنصر أمن إسرائيلي الأحد في مدينة القدس، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، فيما وصفته الشرطة الإسرائيلية بأنه "هجوم إرهابي".

