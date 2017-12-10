إذا كنت تعتمد على "واتس آب".. سارع بالتعرف على الأجهزة التي ستطرد من جنة التطبيق!

فقد وجه تطبيق WhatsAppالشهير تحذيراً إلى كافة مستخدميه جاء فيه أن التطبيق سيتوقف عن العمل في عدد من الهواتف بنهاية ديسمبر/كانون الأول من عام 2017.

وذكرت صحيفة Daily Express البريطانية، أن "واتسآب" تطلب من مستخدميها ترقية الهواتف الخاصة بهم أو أنظمة تشغيلها، في حالة رغبوا في الاحتفاظ بالتطبيق.

وأشارت الصحيفة إلى أن التطبيق المملوك لـ Facebook منذ عام 2014، سيتوقف عن العمل في عدد من الأجهزة يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017، فيما ستتوقف أجهزة أخرى في توقيتات مختلفة.

الأجهزة المطلوب تحديث التطبيق فيها









وتضمنت قائمة الأجهزة، التي سيتوقف التطبيق عن العمل عليها، جميع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Blackberry OS ابتداء من 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وتضمنت أيضاً الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل Blackberry 10، وذلك اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، بالإضافة إلي جميع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "Windows Phone 8" أو أقدم، وهاتف Nokia S60اعتباراً من 30 ديسمبر، وهاتف Nokia S40 اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وشملت القائمة أيضاً جميع الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل "Andriod 2.3.7" أو أقدم، لكن التوقف سيكون اعتباراً من 1 فبراير/شباط 2020.

وكان الملايين من مستخدمي التطبيق المعروف قد توقفوا عن استخدامه مع دخول عام 2017، بعد أن طوّرت الشركة التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان، بتكنولوجيا جديدة، لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف.

من أسس هذا التطبيق المدهش؟









وتأسس WhatsApp في عام 2009 على يد الأميركي بريان أكتون والأوكراني جان كوم، وكلاهما من الموظفين السابقين في موقع Yahoo ثم باعاه لـ Facebook عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

يذكر أن مستخدمي التطبيق أرسلوا في عام 2012 10 مليارات رسالة يومية على الـ WhatsApp، وفي يونيو/حزيران 2013، أعلنت الشركة وصول عدد الرسائل إلى 27 مليار رسالة.

