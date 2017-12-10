خلع سترته وفاجأه بالهجوم.. فلسطيني يطعن حارس أمن إسرائيلياً ويصيبه بجروح خطيرة (فيديو)

أُصيب حارس أمن إسرائيلي بجروح خطيرة، إثر تعرضه للطعن من شاب فلسطيني قرب محطة الباصات المركزية بمنطقة "شارع يافا" في مدينة القدس الغربية، الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، بحسب ما ذكره موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال الموقع إن الحارس تعرَّض للطعن في الأجزاء العلوية من جسده، فيما ذكر موقع صحيفة معاريف، عن مستشفى شعاري تسيدق الإسرائيلي، قوله، إن حالة المصاب البالغ من العمر 25 عاماً حرجة جداً، وإن الأطباء "يقاتلون من أجل الحفاظ على حياته".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الهجوم تم على خلفية قومية، واصفةً إياه بـ"الإرهابي".

وذكرت الشرطة في بيانٍ لها، أن شاباً وصل المدخل الرئيسي لمحطة الحافلات المركزية في القدس، حيث استلّ سكّيناً، وطعن بها أحد حراس الأمن في المكان. وأضافت أن الشاب حاول الهرب، إلا أن أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية تمكّن من اعتقاله.

وأوضحت الشرطة أن الشاب الفلسطيني من سكان الضفة الغربية ويبلغ من العمر 24 عاماً، وتم نقله للتحقيق في أحد مراكز الشرطة الإسرائيلية.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام مقطع فيديو أظهر لحظة طعن الشاب لعنصر الأمن، بعدما خلع سترته، ثم توجه إليه بضربة نحو الصدر، وأظهرت كاميرا مراقبة وهو يفر من المكان.

لحظة طعن شاب فلسطيني لعنصر من شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، قبل قليل.#انتفاضة_العاصمة#القدس_عاصمه_فلسطين_الابديه pic.twitter.com/Gn3dGVhLn3 — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) December 10, 2017

وتأتي عملية الطعن هذه في أعقاب احتجاجات واسعة تشهدها الأراضي الفلسطينية ودول عربية وإسلامية، جراء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس "عاصمة لإسرائيل".