جامعات ومدارس مصرية تتظاهر منددة بقرار ترامب.. و"القدس عربية" لافتات تُرفع في طابور الصباح

شهدت مدارس حكومية وجامعات مصرية، اليوم الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017 فعاليات منددة بالقرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بمشاركة مسؤولين أكاديميين .

ونظم مئات من الطلاب بجامعة عين شمس (شرقي العاصمة القاهرة) الحكومية تظاهرة داخل الحرم الجامعي، للتمسك بالهوية العربية لمدينة القدس ورفض قرار واشنطن.

وردد الطلاب في التظاهرة التي شارك فيها رئيس الجامعة عبد الوهاب عزت هتافات بينها "يا فلسطين إحنا (نحن) معاكي ليوم الدين"، "يا لي (من) ساكت ساكت ساكت ليه (لماذا؟) نسيت الأقصى ولا إيه (أم ماذا؟) ورفعوا لافتات مكتوب عليها "القدس ستبقى عاصمة الدولة الفلسطينية.. القدس عربية إسلامية".

فيما نظمت جامعة القاهرة (حكومية) وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي للتنديد بقرار ترامب بحضور رئيس الجامعة محمد الخشت وعشرات من الطلاب.

كما شهد الحرم الجامعي لجامعة الأزهر (شرقي القاهرة) والمنيا (وسط مصر) ، تظاهرتين طلابيتين للتأكيد على عروبة القدس.

فيما نفذت مدارس حكومية بمصر اليوم الأحد، قرار وزارة التعليم الصادر مؤخرا بالتأكيد على الهوية العربية للمدينة التاريخية سواء في طابور الصباح أو الحصة الأولى.

ووفق تقارير نقلتها وسائل إعلام محلية، رفع تلاميذ في طابور الصباح لافتات مكتوباً عليها "القدس عربية"

وكان مجلس جامعة الدول العربية طالب واشنطن بإلغاء قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودراسة عقد قمة عربية بالأردن عقب شهر، بحسب البيان الختامي الذي أصدره المجلس في ختام اجتماعه الطارئ مساء أمس السبت على مستوى وزراء الخارجية.

والأربعاء الماضي، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.

ويشمل قرار ترامب الشطر الشرقي من القدس، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة.