أردوغان: لن ندع القدس تحت رحمة دولة "إرهابية" تقتل الأطفال

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017 إسرائيل بأنها "دولة إرهابية تقتل الأطفال"، مؤكداً أنه "سيناضل بكل السبل" ضد اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

وقال أردوغان في خطاب في سيواس (وسط) إن "فلسطين ضحية بريئة (...) أما إسرائيل فهي دولة إرهابية، نعم، إرهابية"، مضيفاً "لن ندع القدس تحت رحمة دولة تقتل الأطفال".

وانطلقت بعد ظهر اليوم، مظاهرة حاشدة بميدان "يني كابي" في مدينة إسطنبول، تحت شعار "القدس للإسلام"، رفضاً لاعتراف "ترامب" بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وشارك مئات الآلاف في المظاهرة التي دعا لها أكثر من 120 منظمة مدنية أبرزها منظمة الإغاثة الإنسانية التركية، بالإضافة إلى حزب سياسي هو السعادة (أسسه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان).

وأكد المنظمون للمظاهرة أن هذا التجمع الشعبي يأتي في سياق التحدي لقرار الرئيس الأميركي، وأن مدينة القدس كانت وستبقى عاصمةً لفلسطين وحرماً لكل المسلمين، بحسب المنظمين.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصلت المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحتجاجية، في عدة ولايات تركية، تنديداً بقرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

