أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017 هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 26 ‬‬% في نوفمبر/تشرين الثاني من 30.8% في أكتوبر/تشرين الأول.

وهذا هو أقل مستوى للتضخم في المدن خلال عام 2017 وفقاً لحسابات رويترز.

لكن رغم الهبوط في الرقم العام لمستوى التضخم بسبب سنة الأساس بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين 2016 ورفع أسعار الفائدة إلا أن معاناة المصريين من وطأة الغلاء لا تزال مستمرة.

ومع تحرير سعر الصرف وبدء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب في وصول التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو/تموز مسجلاً 35.3% قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجياً.

وقالت سماح عبد الفتاح وهي موظفة في إحدى شركات القطاع الخاص في مصر "الأسعار لم تنخفض على الإطلاق منذ التعويم (تحرير سعر الصرف) ولا أتوقع أن تنخفض في المستقبل.

"الحياة صعبة جداً والمرتب لا يكفي الاحتياجات الأساسية".

وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي لرويترز استمرار تراجع معدل التضخم ووصوله إلى نحو 20 بالمئة في مطلع فبراير/شباط وما بين 13 و14 بالمئة بحلول أغسطس/آب المقبل.

وعزت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال تراجع التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني إلى"سنة الأساس.. المقارنة الآن أصبحت على أساس سنوي بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

"أتوقع استمرار تراجع التضخم لتكون المحطة المقبلة له 23%

وبلغ معدل التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 نحو 20.73%.

وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم في المدن عند 1% خلال الشهر الماضي.

وقال الجارحي وهو المتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية إن استقرار وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن على أساس شهري عند نحو 1% لمدة أربعة أشهر متتالية "هو مؤشر أكثر من جيد على شكل التضخم خلال عام".

ويرى نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال لإدارة الأصول أن تراجع مستويات التضخم يتفق مع توقعات بنوك الاستثمار.

وتوقع خالد استمرار انخفاض وتيرة التضخم إلى ما بين 13 و14% في أغسطس/آب المقبل، وهي نفس توقعات وزير المالية، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات جديدة فيما يخص دعم أسعار الوقود.

وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.

وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء والمياه وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئياً على قانون للإفلاس.

وقالت ليلى فاروق وهي موظفة في حضانة أطفال "الأسعار فى ارتفاع مستمر وكل تاجر يبيع بالسعر اللي على مزاجه.. اللي جاي على قد اللي رايح وكمان مش مكفي.. عمر اللي بيغلى ما بيرخص في مصر تاني"