التظاهرات ضدَّ قرار ترامب تصل كندا.. الآلاف يحتجّون على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

تظاهر آلاف الأشخاص، في مدينة تورنتو الكندية، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول 2017، احتجاجاً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وتجمع المتظاهرون السبت في مكان قريب من القنصلية الأميركية وسط المدينة، ورفعوا لافتات منددة بقرار ترامب".

وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى إحلال العدل في فلسطين، وأيّدوا حق الشعب الفلسطيني في نيل حريته، وأكّدوا بأنّ القدس ستبقى عاصمة لفلسطين.

كما رفع المتظاهرون الأعلام التركية وصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح المتظاهرون أنّ قرار ترامب بشأن القدس، يعدّ تهميشاً لقرارات الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان.

واتخذت شرطة تورنتو تدابير أمنية مشددة للحفاظ على سلامة التظاهرة التي شارك فيها أشخاص من جنسيات مختلفة.

والأربعاء الماضي، أعلن ترامب، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

ويشمل قرار ترامب الشطر الشرقي من القدس، الذي احتلته إسرائيل عام 1967، وهي خطوة لم تسبقه إليها أي دولة.

وأدى القرار إلى موجة كبيرة من الإدانات على مختلف الأصعدة، لا سيما من قبل الدول العربية والإسلامية.