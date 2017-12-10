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الأبرز على شبكات التواصل.. صورة طفل فلسطيني يرفع رأسه معصوب العينين ويحيطه 20 جندياً إسرائيلياً تحظى بتداول واسع

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LEAGUE OF ARAB STATES
Getty Images

حظيت صورة طفل فلسطيني مقيد اليدين ومعصوب العينين ومحاط بـ20 جندياً إسرائيلياً بتداول واسع على شبكات التواصل الاجتماعي

ويظهر في الصورة المؤثرة الطفل الفلسطیني “فوزي الجنیدي” الذي يبلغ من العمر 14 عاماً وقد اعتقلته كتیبة من القوات الإسرائيلية خلال التظاھرات التي نظمت رفضاً لقرار الرئیس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل الجمعة.

وأظھرت الصورة التي حظیت بتداول واسع، الطفل الفلسطيني “فوزي الجنیدي” يحیطه أكثر من 20 جندياً إسرائیلیاً وقاموا بتقييده وعصب عینیه واعتقاله وسط مدينة الخلیل.

وكانت عدة مدن فلسطینیة قد شھدت يوم الجمعة الماضية مواجھات عنیفة بین شباب فلسطیني رافض لقرار ترامب وبین القوات الإسرائيلية.

 

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