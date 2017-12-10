الأبرز على شبكات التواصل.. صورة طفل فلسطيني يرفع رأسه معصوب العينين ويحيطه 20 جندياً إسرائيلياً تحظى بتداول واسع

حظيت صورة طفل فلسطيني مقيد اليدين ومعصوب العينين ومحاط بـ20 جندياً إسرائيلياً بتداول واسع على شبكات التواصل الاجتماعي

ويظهر في الصورة المؤثرة الطفل الفلسطیني “فوزي الجنیدي” الذي يبلغ من العمر 14 عاماً وقد اعتقلته كتیبة من القوات الإسرائيلية خلال التظاھرات التي نظمت رفضاً لقرار الرئیس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل الجمعة.

وأظھرت الصورة التي حظیت بتداول واسع، الطفل الفلسطيني “فوزي الجنیدي” يحیطه أكثر من 20 جندياً إسرائیلیاً وقاموا بتقييده وعصب عینیه واعتقاله وسط مدينة الخلیل.

وكانت عدة مدن فلسطینیة قد شھدت يوم الجمعة الماضية مواجھات عنیفة بین شباب فلسطیني رافض لقرار ترامب وبین القوات الإسرائيلية.

الفتى فوزي محمد الجنيدي (16 عاما) من الخليل هو الذي تكالب 19 جندي من جنود الاحتلال على اعتقاله مرفوع الهامة pic.twitter.com/E4cNFy5pqA — د.صالح النعامي (@salehelnaami) ٩ ديسمبر، ٢٠١٧

فوزي الجنيدي ابن ال 16 عام، الأخ الأكبر لثلاثة شقيقات وشقيق لم يتجاوز السابعة من عمره، الذي كان في طريقه لزيارة عمته في مدينة الخليل جنوب الضفة قبل أن يعتقله الاحتلال في منطقة باب الزاوية pic.twitter.com/hGXDkPyEE3 — Raneen Khaldi (@RaneenKhaldi) ٩ ديسمبر، ٢٠١٧