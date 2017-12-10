مقنَّعون يعتدون بمواد حارقة على معبد يهودي بالسويد

أعلنت الشرطة السويدية أن كنيس غوتبورغ، ثاني كبرى مدن البلاد، تعرّض ليل السبت لمحاولة إحراق لكن سرعان ما تم إخماد النيران.

وقال المتحدث باسم الشرطة لارس تونيفيورد لوكالة "تي تي" المحلية للأنباء أنه "تم إلقاء غرض أن الهجوم وقع بعيد الساعة العاشرة ليلاً (21,00 ت غ).

من جهتها أعلنت الطائفة اليهودية على موقعها الإلكتروني أن "مجموعة أشخاص مقنعين ألقوا أغراضاً مشتعلة في باحة الكنيس"، مشيرة إلى أنه لم يعرف في الحال حجم الأضرار لكن أحداً لم يصب بأذى.

وقال شهود لوسائل إعلام محلية إن المهاجمين ألقوا زجاجات حارقة على المعبد اليهودي، لكن الشرطة لم تؤكد هذه المعلومة.

ولحظة وقوع الهجوم كان هناك حوالي 20 شاباً في قاعة ملاصقة للكنيس وقد اختبأوا في غرفة سفلية قبل أن يتمكنوا من مغادرة المكان بأمان ومن دون أن يصاب أي منهم بأذى.

وقال المسؤول عن الطائفة اليهودية آلان شتوتزينسكي لصحيفة "جي تي" إن "أحداث الأيام الأخيرة بين ترامب وإسرائيل والاضطرابات بين إسرائيل وفلسطين هي أمور تؤدي عادة إلى ازدياد التهديدات".

واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء بالقدس عاصمة للدولة العبرية ما أثار غضب الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

وجرت تظاهرات ضد قرار ترامب في مالمو ثالث كبرى مدن السويد، في حين أفادت وكالة أنباء "تي تي" أن السلطات عززت الإجراءات الأمنية حول الكنس اليهودية في سائر أنحاء البلاد.