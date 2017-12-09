(فيديو) الشمس تتعامد على "قدس الأقداس" الذي شيّدته حتشبسوت في حضن جبل تاريخي غربي الأقصر

تعامدت أشعة الشمس، صباح السبت 9ديسمبر/كانون الأول، على قدس أقداس معبد الدير البحري، الذي شيدته الملكة حتشبسوت في حضن جبل القرنة التاريخي، غرب مدينة الأقصر الغنية بمقابر ومعابد الفراعنة، في صعيد مصر.

وتمكن فريق من الباحثين المصريين من رصد وتوثيق ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس المعبد، التي جرت في مناسبة عيد الإله حورس، أحد أبرز آلهة مصر القديمة.

I liked a @YouTube video https://t.co/T1XIKQ9YCl أخبار اليوم | تعامد الشمس علي قدس الاقداس بمعبد — Ghassan (@G_Samman) ٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وقال الدكتور أحمد عوض، رئيس الفريق البحثي الذي يضم رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية أيمن أبوزيد، والباحث الطيب محمود: "تعامدت أشعة الشمس التي تسللت إلى قدس الأقداس المنحوت في صخور الجبل، ويقع في نهاية الطابق الثالث من معبد الدير البحري، واستمرت تضيء قدس الأقداس لقرابة 22 دقيقة".

وأشار عوض، في تصريحات صحفية، إلى أن تعامد أشعة الشمس على قدس أقداس معبد الدير البحري، المعروف باسم معبد حتشبسوت، هو الحدث الفلكي السابع عشر الذي تمكن الفريق من رصده وتوثيقه داخل 9 معابد مصرية، من بين 14 معبداً قديماً يشهد ظواهر فلكية فرعونية، وتنتشر هذه المعابد القديمة في مدن قنا والوادي الجديد وأسوان والأقصر والجيزة.