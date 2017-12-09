شفيق يظهر للمرة الأولى في مكان عام بالقاهرة بعد ترحيله من الإمارات وشائعات احتجازه

ظهر الفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل لرئاسة مصر، في نادي هليوبليس، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول، في أول ظهور له في مكان عام بالقاهرة منذ إعلانه من الإمارات الترشح للرئاسة ثم ترحيله إلى مصر، وانتشار شائعات حول احتجازه.

وبدا شفيق، في صورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، متجولاً في النادي رفقة فردين بزيّ مدني وطفل.

شفيق ظهر في نادي هليوبوليس 😉 pic.twitter.com/OnbrddtZeb — hazem youssef (@Hazemmontasser) ٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وتعد تلك الصورة هي الظهور الثالث للمرشح المحتمل، حيث ظهر للمرة الأولى في فيديو من أرض المطار، وصورة على متن الطائرة الخاصة التي نقلته من الإمارات إلى مصر، كما التقطت له صورة أخرى في أحد الفنادق بالقاهرة.

حصلت سكاي نيوز عربية على مقطع فيديو يظهر الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق وهو في طريقه لمغادرة أبوظبي عن طريق المطار، وتظهر الصور شفيق وهو يسير بأريحية نحو الطائرة الخاصة التي حملته نحو القاهرة وقد تم بسط سجادة حمراء أمام سلم الطائرة pic.twitter.com/a9dS7gyKOD — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) ٣ ديسمبر، ٢٠١٧

وفي مقابلة هاتفية قبل أيام مع محطة تلفزيون محلية، قال شفيق إنه يقيم الآن في أحد فنادق القاهرة القريبة من منزله. غير أنه لم يوضح سبب عدم عودته إلى منزله بعد أن غادر الإمارات أخيراً.

وحول تصميمه على الترشح للانتخابات قال شفيق: "أنا الآن متواجد على أرض الوطن ويجب أن أزيد الأمر تدقيقاً وتفحصاً، وأن أنزل إلى الشارع".

وأعلن شفيق، الأربعاء قبل الماضي، من أبوظبي عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة التي ستجري خلال مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين، ثم استنكر في فيديو آخر منع الإمارات له من السفر "لأسباب لا يعرفها ولا يفهمها"، بحسب قوله.

عاجل | مصدر إماراتي مسؤول : الفريق #أحمد_شفيق يغادر #الإمارات عائدا إلى #القاهرة.. وعائلته مازالت موجودة في الدولة تحظى برعايتها #عينك_على_العالم pic.twitter.com/lYo3DrlITc — بوابة العين (@alain_4u) ٢ ديسمبر، ٢٠١٧

فيما لم يحسم الرئيس عبدالفتاح السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة (حسب الدستور)، غير أنه يعد من أبرز المرشحين المحتملين.

وسبق أن وجّهت السلطات المصرية لشفيق عدة تهم بـ"الفساد" نال البراءة في أغلبها، وأُسقطت أخرى، قبل أن ترفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.