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شفيق يظهر للمرة الأولى في مكان عام بالقاهرة بعد ترحيله من الإمارات وشائعات احتجازه

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شفيق

ظهر الفريق أحمد شفيق، المرشح المحتمل لرئاسة مصر، في نادي هليوبليس، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول، في أول ظهور له في مكان عام بالقاهرة منذ إعلانه من الإمارات الترشح للرئاسة ثم ترحيله إلى مصر، وانتشار شائعات حول احتجازه.

وبدا شفيق، في صورة تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، متجولاً في النادي رفقة فردين بزيّ مدني وطفل.

وتعد تلك الصورة هي الظهور الثالث للمرشح المحتمل، حيث ظهر للمرة الأولى في فيديو من أرض المطار، وصورة على متن الطائرة الخاصة التي نقلته من الإمارات إلى مصر، كما التقطت له صورة أخرى في أحد الفنادق بالقاهرة.

وفي مقابلة هاتفية قبل أيام مع محطة تلفزيون محلية، قال شفيق إنه يقيم الآن في أحد فنادق القاهرة القريبة من منزله. غير أنه لم يوضح سبب عدم عودته إلى منزله بعد أن غادر الإمارات أخيراً.

وحول تصميمه على الترشح للانتخابات قال شفيق: "أنا الآن متواجد على أرض الوطن ويجب أن أزيد الأمر تدقيقاً وتفحصاً، وأن أنزل إلى الشارع".

وأعلن شفيق، الأربعاء قبل الماضي، من أبوظبي عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة التي ستجري خلال مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين، ثم استنكر في فيديو آخر منع الإمارات له من السفر "لأسباب لا يعرفها ولا يفهمها"، بحسب قوله.

فيما لم يحسم الرئيس عبدالفتاح السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة (حسب الدستور)، غير أنه يعد من أبرز المرشحين المحتملين.

وسبق أن وجّهت السلطات المصرية لشفيق عدة تهم بـ"الفساد" نال البراءة في أغلبها، وأُسقطت أخرى، قبل أن ترفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

 

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