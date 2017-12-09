20 شخصاً فقط حضروا جنازته.. علي صالح يوارى في قريته قرب صنعاء

دفن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول 2017، في قريته قرب صنعاء، بحسب ما أفاد أحد أفراد عائلته وكالة فرانس برس.

وقُتل صالح بأيدي المتمردين الحوثيين -حلفائه السابقين- الإثنين في صنعاء.

وأكد مسؤول حوثي -فضَّل عدم ذكر اسمه- أن جثمان صالح وُوري في قريته، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وسمح الحوثيون، الذين يُحكمون قبضتهم على العاصمة صنعاء، لأحد أبناء صالح مدين، وابن شقيقه بحضور مراسم الدفن.

وحضر الجنازة رئيس البرلمان اليمني يحيى علي الراعي، العضو في حزب الرئيس السابق، والقيادي الحوثي علي أبو الحكيم.

وقال المصدر في عائلة صالح إن 20 شخصاً فقط حضروا الجنازة.

وقبل أسبوع، أنهى صالح 3 سنين من التحالف مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وعرض "طي الصفحة" مع السعودية مقابل رفع الحصار عن منافذ اليمن، والتوصل لوقف لإطلاق النار.

وفي إثر ذلك، اندلعت مواجهات بين أنصاره والحوثيين في صنعاء، وقُتل صالح مع عدد من معاونيه بإطلاق النار عليهم من جانب المتمردين.