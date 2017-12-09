الحريري يعترض على زيارة قيادي من الحشد الشعبي العراقي جنوب لبنان.. طلب منعه من المجيء

انتقد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول 2017، زيارة قام بها قيادي في الحشد الشعبي العراقي إلى جنوب لبنان، برفقة عناصر من حزب الله، محذراً من أي أنشطة عسكرية على الأراضي اللبنانية.

ويتم منذ يوم الجمعة تداول مقطع فيديو يظهر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، أحد فصائل الحشد الشعبي العراقي، قيس الخزعلي بلباس عسكري رمادي اللون، أثناء جولة في جنوب لبنان، كما يُظهر عنصراً من حزب الله وهو يُعرِّفه بالمكان، ويشير بيده "هذا الجولان" المحتل.

وفي قرية كفركلا الحدودية، قال الخزعلي "نعلن جاهزيتنا الكاملة في الوقوف صفاً واحداً مع الشعب اللبناني، مع القضية الفلسطينية، أمام الاحتلال الإسرائيلي".

وإثر انتشار الفيديو، طلب رئيس الحكومة اللبنانية السبت من القيادات العسكرية والأمنية إجراء "التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات التي تحول دون قيام أي جهة أو شخص بأية أنشطة ذات طابع عسكري على الأراضي اللبنانية"، وفق ما جاء في بيانٍ صادر عن مكتبه.

واعتبر الحريري جولة الخزعلي "غير شرعية"، وطلب منعه من دخول لبنان.

عاد الحريري قبل أيام عن استقالة مفاجئة قدّمها قبل أكثر من شهر، بعدما جدَّدت الحكومة اللبنانية التأكيد على سياسة "النأي بالنفس" إزاء النزاعات الإقليمية، وهو شرط وضعه الحريري للتراجع عن استقالته.

ويتواجد مستشارون وقياديون من حزب الله في العراق، لدعم فصائل الحشد الشعبي في معاركها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله استعداد حزبه لسحب قادته من العراق، على ضوء هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت "انتهاء الحرب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.