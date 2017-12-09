مصر تكتشف مقبرتين بالأقصر تضمان مئات التماثيل الفرعونية

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الدولة لشؤون الآثار المصري خالد العناني قوله، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول، إن الوزارة اكتشفت مقبرتين أثريتين بمنطقة القرنة في محافظة الأقصر.

وأضاف أن بعثة مصرية من العاملين بوزارة الآثار اكتشفت المقبرتين بمساعدة من محافظة الأقصر.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري: "اكتشاف المقبرتين الأثريتين يعد اكتشافاً مهماً".

ونقلت صفحة الوزارة على فيسبوك قول وزيري الذي رأس البعثة الأثرية إن إحدى المقبرتين اكتشفت حديثاً، بينما أعيد اكتشاف الأخرى.

وأضاف أن المقبرة المكتشفة لأول مرة تحمل اسم كامب 161، "حيث قامت عالمة الآثار الألمانية فريدريكا كامب في التسعينيات من القرن الماضي بترقيمها فقط ولم يتم العمل بها مطلقاً".

وقالت وزارة الآثار في بيان إنه لم يتم العثور على اسم صاحب المقبرة في أي نقشٍ داخلها، ولكن من المرجح أنها تعود للفترة من عصر الملك أمنحتب الثاني حتى تحتمس الرابع.

وأوضح البيان أن أهم ما تم العثور عليه داخل المقبرة عبارة عن أجزاء خشبية لعدد من التوابيت أهمها قناع خشبي كبير يمثل جزءاً من التابوت ذي الشكل الأوزيري وقناع خشبي صغير وملون.

وقال وزيري: "أما المقبرة الثانية فتحمل رقم كامب 150، وقد قامت كامب بترقيمها والعمل بها حتى وصلت إلى المدخل فقط ولم يستكمل العمل بها نهائياً حتى قامت البعثة الأثرية المصرية بإعادة اكتشافها مرة أخرى".

⚡️اكتشاف أثري مهم يعود للحضارة الفرعونية غرب مدينة الأقصر في مصر 🇪🇬https://t.co/li36aaToso — Moments MENA (@momentsmena) ٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وأشار بيان وزارة الآثار إلى أن هذه المقبرة تعود لنهاية الأسرة السابعة عشرة وبداية الأسرة الثامنة عشرة، حيث عُثر على خرطوش يحمل اسم الملك "تحتمس الأول" على سقف الصالة الطولية من المقبرة. ولم يتم العثور أيضاً على نصوص تحدد صاحب المقبرة على وجه الدقة.

وتابع البيان أن من بين ما تم العثور عليه داخل المقبرة 100 ختم جنائزي وأقنعة خشبية ملونة و450 تمثالاً مصنوعاً من مواد مختلفة منها الفيانس والخشب والفخار ومجموعة من الأواني الفخارية ومومياء محنطة وملفوفة بالكتان.