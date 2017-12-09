البابا تواضروس يرفض استقبال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس اعتراضاً على قرار ترامب

أعلن البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رفضه لقاء مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، المقرر أن يزور مصر الشهر الجاري، وجاء إعلانه بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نقل سفارة أميركا إلى القدس.

بابا الأقباط في مصر يرفض لقاء نائب الرئيس الأميركي خلال زيارته المقبلة للقاهرة #العربية_عاجل — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) ٩ ديسمبر، ٢٠١٧

وقال بيان للكنيسة، السبت: "نظراً للقرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية بخصوص القدس، في توقيت غير مناسب ودون اعتبار لمشاعر الملايين من الشعوب العربية، تعتذر الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية عن استقبال السيد مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي خلال الزيارة المزمع القيام بها في ديسمبر الجاري".

وأضاف: "نصلي للجميع بالحكمة والتروي في معالجة القضايا التي تؤثر على سلام شعوب الشرق الأوسط، وآله السلام يعطينا السلام في كل أوان ويحفظ الجميع في خير وسلام".

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية يعتذر عن لقاء نائب الرئيس الأمريكي بنس خلال زيارته المقررة لمصر — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) ٩ ديسمبر، ٢٠١٧

يُذكر أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أعلن في وقت سابق رفضه لقاء نائب الرئيس الأميركي، وكذلك أعلن الرئيس الفلسطيني أبومازن عن رفضه لاستقبال مايك بنس.