العراق بلا داعش.. العبادي يعلن نهاية الحرب ضد التنظيم المتشدد بعد طرده بشكل كامل

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت 9 ديسمبر/كانون الأول 2017 عن سيطرة القوات العراقية "بشكل كامل" على الحدود السورية العراقية، مؤكداً "انتهاء الحرب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في البلاد.

وقال العبادي خلال افتتاح مؤتمر الإعلام الدولي في بغداد إن "قواتنا سيطرت بشكل كامل على الحدود السورية العراقية ومن هنا نعلن انتهاء الحرب ضد داعش"، مضيفاً إن "معركتنا كانت مع العدو الذي أراد أن يقتل حضاراتنا، ولكننا انتصرنا بوحدتنا وعزيمتنا، وبفترة وجيزة استطعنا هزيمة داعش".

قيادة العمليات المشتركة العراقية أصدرت بياناً أعلنت فيه عن تمكن القوات العراقية من "تحرير الجزيرة بين نينوى والأنبار بإسناد طيران الجيش (...) وتمسك الحدود الدولية العراقية السورية شمال الفرات من منطقة الرمانة حتى تل صفوك على طول 183 كيلومتراً".

وأضافت أنه بذلك "تم إكمال تحرير الأراضي العراقية كافة من براثن عصابات داعش الإرهابية وأحكمت قواتنا البطلة سيطرتها على الحدود الدولية العراقية السورية من منفذ الوليد إلى منفذ ربيعة".

وكان تنظيم "داعش" قد سيطر في العام 2014 على ما يقارب من ثلث مساحة العراق، بعد اجتياحه لمناطق واسعة فيه وفي سوريا المجاورة.

تطهير الصحراء الغربية

ويأتي الإعلان العراقي بعد يومين من إعلان روسيا أن الأراضي السورية "تحررت بالكامل" من تنظيم "داعش" رغم أنه ما زال يسيطر على عدد من الجيوب.

وخاضت القوات العراقية معارك شرسة خلال الأشهر الماضية، بدءاً من الموصل في تشرين الأول/أكتوبر 2016، وصولاً إلى المعركة الأخيرة في الصحراء الغربية للبلاد.

وخلفت تلك المعارك، بمساندة قوات الحشد الشعبي التي دعا إلى تأسيسها آية الله العظمى السيد علي السيستاني، دماراً كبيراً في المدن التي استعيدت، وملايين النازحين.

وفي عملية الصحراء، هدفت القوات العراقية إلى طرد فلول "داعش" والتقاء القوات في الصحراء بين محافظتي نينوى الشمالية والأنبار الغربية، في طريق يمتد نحو مئتي كيلومتر بموازاة الحدود مع سوريا.

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أن القوات العراقية "طهرت خمسين في المئة من الصحراء البالغة مساحتها الكلية 29 ألف كيلومتر مربع".

ورغم فشل التنظيم المتطرف في الإبقاء على "دولة الخلافة" وإقامة "أرض التمكين"، يشير التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة إلى أن ثلاثة آلاف من عناصره في العراق وسوريا لم يلقوا السلاح بعد.

وبعد إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر النهائي على التنظيم، لا يزال التنظيم المتطرف قادراً على إراقة الدماء وإلحاق الأذى بالعراقيين، بحسب ما يقول خبراء وعسكريون.

ويتوقع هؤلاء أن يعود التنظيم الآن إلى مربعه الأول، من خلال شن الهجمات المنفردة والاعتداءات والتفجيرات الدامية ضد المدنيين العزل.