صفقة أميركية سرية مع داعش لإخراج مقاتليه من أبرز معاقلهم بسوريا.. حليف سابق لواشنطن ينشق عن الأكراد ويكشف الأسرار

كشف المتحدث السابق لقوات "سوريا الديمقراطية" التي يمثل المقاتلون الكرد الجزء الأكبر منها، طلال سلو، عن سماح الجيش الأميركي لآلاف من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بمغادرة مدينة الرقة في سوريا التي كان التنظيم يتخذها عاصمة له.

وكان سلو يشغل منصباً حساساً في القوات الكردية المدعومة بشكل كبير من واشنطن، إلا أنه أعلن مؤخراً انشقاقه وانتقاله إلى تركيا، وقد تحدث لوكالتي الأناضول ورويترز عن تفاصيل عمل القوات الكردية ودور الولايات المتحدة، وكان سلو بمثابة واجهة وصوت لشريك الولايات المتحدة الرئيسي ضد "داعش" في سوريا، بحسب ما ذكرته مجلة "نيوزويك" الأميركية، الجمعة 8 ديسبر/ كانون الأول 2017.

وقال سلو في مقابلة مع وكالة رويترز، إنَّ التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة سمح بخروج عددٍ كبير من المقاتلين، أكثر بكثير من الرقم الذي أعلنه سابقاً، من المدينة التي كانت محاصرة.

آلاف المقاتلين

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "توصلت إلى اتفاقٍ لخروج الإرهابيين مع عائلاتهم، وهم حوالي 4 آلاف شخص"، زاعِماً أنَّ جميع من غادروا كانوا من مقاتلي "داعش" باستثناء 500 شخص فقط.

وسُرِّبَت الأخبار لأول مرةٍ عن اتفاقٍ سري بين قوات "سوريا الديمقراطية" و"داعش" الشهر الماضي، بعد تحقيقٍ استقصائي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وحينها نفى التحالف الذي تقوده أميركا أن يكون طرفاً في أي اتفاقات.

وجاء في التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية، مستشهداً بـ"مسؤولٍ غربي" لم يكشف عن اسمه وادَّعى أنَّه كان موجوداً أثناء المحادثات، أنَّ 250 مقاتلاً من تنظيم "داعش" غادروا مع 3500 فرد من أفراد عائلاتهم، وقد يكون بعضهم فرَّ من البلاد إلى تركيا المجاورة.

وقال سلو إنَّ قواته منعت كل حركة السفر إلى الرقة لمدة ثلاثة أيام في أكتوبر/تشرين الأول، بزعم أنَّ الاشتباكات المستمرة جعلت الحركة شديدة الخطورة. لكنَّهم في الواقع، كما قال سلو، كانوا يغطون خروج الآلاف من مقاتلي "داعش" والمئات من أفراد أسرهم، واصفاً الأمر بأنه "كله كان مسرحية"، وأضاف أن مسؤولاً أميركياً في التحالف الدولي - لم يذكر اسمه - وافق على الصفقة في اجتماع مع أحد قادة قوات "سوريا الديمقراطية".

تشكيك بتصريحات سلو

وأكد سلو أن القوات الكردية تولت الإعداد لنقل جميع المسلحين الباقين من تنظيم "داعش" في مدينة الرقة، وكشف أن محادثات جرت في الرقة بين شاهين جيلو القائد الكردي بقوات "سوريا الديمقراطية" ووسيط من "داعش" كان صهر أمير التنظيم في الرقة، وأشار إلى أنه بعد أن توصلا إلى اتفاق، اتجه جيلو إلى قاعدة عسكرية أميركية قرب قرية جلابية، وأنه "عاد بموافقة الإدارة الأميركية على اتجاه هؤلاء الإرهابيين إلى دير الزور".

ورفض مسؤولون أميركيون تصريحات سلو، وقالوا إنها "زائفة ومختلقة"، غير أن مسؤولاً أمنياً في تركيا روى أحداثاً مشابهة عن هزيمة "داعش" في معقلها الأبرز بسوريا، بحسب وكالة رويترز.

وكان دعم أميركا للمقاتلين الأكراد سبباً رئيسياً في حصول خلافات بين البلدين، حيث تقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية تمثل امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي شن حملة تمرد على مدار ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا وتعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.