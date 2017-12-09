مقتل 4 وإصابة 170 فلسطينياً في غزة خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 9 ديسمبر/كانون الأول 2017 إن أحداث المواجهات والتصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، منذ صباح أمس الجمعة، تسببت بسقوط 4 قتلى، وإصابة 170 فلسطينياً، بينهم 4 حالات خطيرة.

وأضاف أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، في بيان: "حصيلة الأحداث الميدانية في قطاع غزة منذ يوم أمس، حتى فجر اليوم السبت، 4 شهداء و 170 جريحاً، بينهم 4 حالات خطيرة".

وتابع: "الشهداء هم ؛ محمد المصري 30 عاماً، وماهر عطا الله 54 عاماً، ومحمود العطل 27 عاماً، و محمد الصفدي 30 عاماً".

وشنّت الطائرات الإسرائيلية الحربية، منذ مساء أمس (استمرت حتّى فجر اليوم)، 6 غارات على مواقع عسكرية تتبع لحركة "حماس"، أسفرت عن استشهاد فلسطينيَين، وإصابة 15 آخرين.

فيما أسفرت المواجهات، التي اندلعت على طول الحدود مع قطاع غزة، منذ صباح الأمس، عن سقوط اثنين آخرين، وإصابة حوالي 155 مواطناً.

وصباح الأمس، اندلعت مواجهات في مناطق مختلفة في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، تسببت بإصابة حوالي 1099 مواطناً في كافة المناطق، بحسب وزارة الصحة.

وخرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مسيرات غاضبة، احتجاجاً على القرار الأميركي الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.