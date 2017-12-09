"ضربني بالبطارية ثم مثَّل بي".. المصري الذي تعرَّض لضرب مبرح من كويتي يروي لأول مرة تفاصيل ما حدث (فيديو)

روى المصري وحيد محمود رفاعي حسن لأول مرة، تفاصيل اعتداء مواطن كويتي عليه، انهال عليه بالضرب المبرح حتى أفقده وعيه، ويرقد الآن حسن في العناية المشددة لتلقي العلاج بينما ظهرت الكدمات واضحة على وجهه.

وكان مغردون نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لاعتداء الكويتي على حسن، ووقعت الحادثة في منطقة الشويخ بالعاصمة الكويتية، وأثارت غضباً في أوساط المصريين والكويتيين، الذين طالبوا بمحاسبة الفاعل.

وظهر حسن في لقاء تلفزيوني قصير مع الإعلامي المصري عماد الدين أديب، وتحدث عن سبب المشكلة وما الذي حصل، وقال إن المواطن الكويتي جاء إلى المحل الذي يعمل به حسن لبيع إكسسوارات قطع الموتوسيكلات، ودخل الكويتي في وقت راحة العمال، وعندما رفض حسن بيعه قطعة معدنية غَضبَ ثم انهال عليه بالضرب.

وأضاف حسن في روايته أن آخر ما يتذكره عندما وقع على الأرض، وبدأ الكويتي بضربه ببطارية، وأشار أنه بعد 3 ضربات تلقاها على وجهه غاب عن الوعي، ولفت إلى أنه بحسب الفيديو المتداول "أظهر أن المواطن الكويتي أمسك حديداً وضربني على جسدي وأنا مستلقٍ على ظهري ومثّل بي".

وأكد حسن أن ما قام به المواطن الكويتي لا يمثل به إلا نفسه، مشيراً إلى المعاملة الحسنة التي تلقاها من الكويتيين خلال 10 سنوات قضاها في بلدهم، وأشار إلى أنه لم يتلق منهم إلا الود والاحترام، وقال إن بعضهم جاء لزيارته والاطمئنان عليه بالإضافة إلى مصريين من أبناء الجالية توجهوا إلى المستشفى للسؤال عن صحته.

وينوي حسن مقاضاة الشاب الكويتي الذي اعتدى عليه والذي قدر عمره بنحو 30 عاماً، وقال إنه سيأخذ حقه من القانون عن طريق القانون.

وأعلنت السلطات الكويتية في وقت سابق أنها ألقت القبض على الكويتي الذي ضرب حسين، بحسب ما صرح به السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".