"انتظِر كارثة".. تعرَّف على مشاهير هوليوود الذين لا يُسمح لهم بالعمل معاً

الموهبة والقبول أمام الكاميرا شيء، وحالة الانسجام والتفاهم بين فريق العمل شيء آخر، وهو ما يحتاجه أي عمل لكي يخرج في أجمل صورة، وهذا ما قد تفقده بعض الأعمال الفنية في هوليوود؛ بسبب الغيرة الفنية أحياناً أو بسبب الخلاف في وجهات النظر بين الممثلين، مما يجعل اشتراكهم في أعمال أخرى أشبه بالكارثة.

فيما يلي أبرز مشاهير هوليوود الذين أبدوا عدم رغبتهم في التعاون بين زملائهم مرة أخرى.

رغم نجاح فيلم Mad Max: Fury Road، الصادر عام 2015، فإن الممثلة تشارليز ثيرون قالت إنها كانت في خلاف دائم مع توم هاردي في أثناء تصوير الفيلم، مما انعكس على ظهور الفيلم بشكل جيد، وذلك بسبب أنهما كانا في صراع دائم بكواليس العمل.

ويعود سبب ذلك الخلاف إلى اختلاف وجهات النظر لكل منهما في أثناء التصوير، وأوضحت أن العمل مع هاردي كان معاناة بالنسبة لها، خاصة أنه لم يبدِ أي قبول للتفاهم أو التنازل عن وجهة نظره، هذا إلى جانب أن أحداث الفيلم كافة كانت تدور في الصحراء.

في عام 2010، صدر فيلم Cop Out، من بطولة بروس ويليس، وإخراج كيفن سميث، الذي وصف العمل مع ويليس بأنه مدمر للروح، هذا إلى جانب تدخلاته الكثيرة في العمل، واهتمامه بالمال فقط، مما جعل سميث يوجه الشكر لجميع من شارك بالعمل معه باستثناء ويليس؛ لذلك لم يتقابلا مرة أخرى في أي عمل.

GREEDY AND LAZY ...... A SURE FORMULA FOR CAREER FAILURE

— Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) August 6, 2013