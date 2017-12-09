"انتظِر كارثة".. تعرَّف على مشاهير هوليوود الذين لا يُسمح لهم بالعمل معاً

الموهبة والقبول أمام الكاميرا شيء، وحالة الانسجام والتفاهم بين فريق العمل شيء آخر، وهو ما يحتاجه أي عمل لكي يخرج في أجمل صورة، وهذا ما قد تفقده بعض الأعمال الفنية في هوليوود؛ بسبب الغيرة الفنية أحياناً أو بسبب الخلاف في وجهات النظر بين الممثلين، مما يجعل اشتراكهم في أعمال أخرى أشبه بالكارثة.

فيما يلي أبرز مشاهير هوليوود الذين أبدوا عدم رغبتهم في التعاون بين زملائهم مرة أخرى.

توم هاردي وتشارليز ثيرون









رغم نجاح فيلم Mad Max: Fury Road، الصادر عام 2015، فإن الممثلة تشارليز ثيرون قالت إنها كانت في خلاف دائم مع توم هاردي في أثناء تصوير الفيلم، مما انعكس على ظهور الفيلم بشكل جيد، وذلك بسبب أنهما كانا في صراع دائم بكواليس العمل.

ويعود سبب ذلك الخلاف إلى اختلاف وجهات النظر لكل منهما في أثناء التصوير، وأوضحت أن العمل مع هاردي كان معاناة بالنسبة لها، خاصة أنه لم يبدِ أي قبول للتفاهم أو التنازل عن وجهة نظره، هذا إلى جانب أن أحداث الفيلم كافة كانت تدور في الصحراء.

بروس ويليس وكيفن سميث

في عام 2010، صدر فيلم Cop Out، من بطولة بروس ويليس، وإخراج كيفن سميث، الذي وصف العمل مع ويليس بأنه مدمر للروح، هذا إلى جانب تدخلاته الكثيرة في العمل، واهتمامه بالمال فقط، مما جعل سميث يوجه الشكر لجميع من شارك بالعمل معه باستثناء ويليس؛ لذلك لم يتقابلا مرة أخرى في أي عمل.

GREEDY AND LAZY ...... A SURE FORMULA FOR CAREER FAILURE — Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) August 6, 2013

ويدل على اهتمام ويليس بالمال، أنه تم استبداله بالممثل هاريسون فورد، في الجزء الثالث من سلسلة أفلام The Expendables؛ بسبب مطالبته بأجر عالٍ، وهذا ما أكده سيلفستر ستالوني على صفحته الشخصية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" عندما قال عنه: "جشع وكسول.. وصفة مؤكدة للفشل المهني".

تينا فاي وباريس هيلتون









قالت الممثلة تينا فاي، التي شاركت في البرنامج التلفازي الشهير"SLN"، إن باريس هيلتون، زميلتها في البرنامج، كانت شخصيتها ماكرة وحقودة ولا تمتلك القدر الكافي من الذكاء في كواليس العمل.

وأضافت أن هيلتون كانت ترغب في جعل البرنامج منصة للسخرية والاستهزاء من الفتيات اللاتي تكرههن؛ لذلك طلبت من العاملين معها تأليف مسرحية هزلية عن البدينات؛ وذلك من أجل السخرية من جيسيكا سمبسون التي تكرهها.

ديفيد راسل وجورج كلوني

قال الممثل جورج كلوني عن تجربته مع المخرج ديفيد راسل في فيلم Three Kings، الصادر عام 1999، إنه كان ذاهباً لقتله؛ بسبب الخلاف في أثناء التصوير، وهذا ما حدث بالفعل عندما تشاجرا معاً، وقد تدخل فريق العمل للتفريق بينهما؛ مما دفع راسل إلى الإعلان عن عدم رغبته في العمل معه مجدداً.

وأكد كلوني أنه إذا اقترب منه (راسل) فسوف يضربه في فمه.

نيكي ميناج وماريا كاري









في عام 2012، خلال إجراء اختبارات الأداء لبرنامج المسابقات الشهير American Idol، تلفظت ميناج بألفاظ نابية في حق كاري، مما أصابها بالضيق، ودفعها إلى ترك البرنامج بعد ذلك؛ لأن ميناج دائماً تحاول مقاطعتها أو معارضتها في أثناء الحديث.

علاوة على ذلك، قالت ميناج عن كاري: "إذا كان لدي بندقية، فسوف أطلق النار عليها".

وعن تلك الأزمة، قال المخرج مايك درانيل: "إن التجربة أشبه بالكابوس".

جيمس فرانكو وتايريس جيبسون

لم يكن فرانكو وجيبسون، عام 2006، على وفاق في أثناء تصوير فيلم Annapolis، حيث تمنى الأخير تفجير منزل الأول؛ وذلك بسبب التوتر الذي كان مصدره طريقة تمثيل فرانكو.

"أنا لا أريد أن أعمل معه مرة أخرى، وأنا متأكد من أنه يرغب في الشيء نفسه"، هكذا قال جيبسون، متابعاً أن فرانكو تقمص الشخصية التي يؤديها، لدرجة أنه لم يفصل بين الحقيقة والتمثيل؛ لذلك أعلن عدم رغبته في العمل معه مرة أخرى.