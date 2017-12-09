من لعب الأطفال إلى معجون الأسنان.. استخدامات قديمة للراديوم قبل اكتشاف نشاطه الإشعاعي

اكتشفت الكيميائية البولندية ماري كوري Marie Curie وزوجها الفرنسي بيير كوري Pierre Curie عنصر الراديوم عام 1898. واهتمت ماري كوري بدراسة النشاط الإشعاعي، حتى إنها توفيت بسبب سرطان الدم نتيجة تعرضها المستمر للإشعاع عام 1934.

ونحن ننظر اليوم إلى الراديوم على أنه عنصر مشع خطير، لكن في بدايات القرن العشرين كانت هناك نظرة مختلفة تماماً للراديوم؛ إذ دخل في مجالات كثيرة، من صناعة معجون الأسنان إلى الحلوى، لكن سرعان ما تم إيقافه بعد بروز مشاكل صحية خطيرة جرّاء استخدامه.

إليك أهم استخدامات الراديوم في القرن العشرين.

ساعات اليد

كانت شركة "يو إس راديوم" تقوم بتصنيع هذه الساعات التي تتوهج في الظلام في الفترة ما بين عام 1917 وعام 1927، وقد قامت بتوظيف 70 امرأة في مصنعها بمدينة نيوجيرسي، أُطلق عليهم لقب فتيات الراديوم.

كانت وظيفة هؤلاء الفتيات تتمثل في طلاء الساعات بالراديوم لكي تتوهج في الظلام، وكان يُطلب من كل فتاة أن تستخدم شفتيها لجعل فرشاة الطلاء رفيعة الرأس عند الانتهاء من طلاء رقم أو عقرب.

لم تكن الفتيات على علم بمخاطر التسمم بالراديوم، وبحلول عام 1927 توفيت 50 فتاة نتيجة التسمم بالراديوم؛ الأمر الذي دفع الفتيات المتبقيات على قيد الحياة لمقاضاة شركة يو إس راديوم.

لكن العديد من الأطباء زيّفوا الحقائق وأنكروا وجود أي علاقة بين مرض وموت فتيات الراديوم واستخدامهن عنصر الراديوم؛ بل إن الأمر وصل للطعن في شرفهن وادعاء أنهن قد أصبن بمرض الزهري نتيجة أعمال الدعارة.

انتهى الأمر بالوصول لتسوية مع الشركة، حيث تتكفل الشركة بمصاريف العلاج بالإضافة لأجر سنوي ثابت، ولكن عندما تم التوقيع على هذه الاتفاقية كان هناك فتاتان فقط من فتيات الراديوم على قيد الحياة، ولم يمض سوى عامين حتى لاقين المصير نفسه!

الماء

ظهر جهاز كان يُستخدم في مطلع القرن العشرين لإضافة الراديوم إلى ماء الشرب.

في ذلك الوقت، اعتقد الناس أن هذه النوعية من المياه ستفيد في علاج الأمراض، من التهاب المفاصل إلى العجز الجنسي للتجاعيد، حتى تم اكتشاف أنَّ النشاط الإشعاعي الشديد يسبب آثاراً صحيةً ضارة.

معجون الأسنان









أدخل بعض الأطباء الراديوم في معجون الأسنان، وغيرها من المنتجات التي كان يُظَن أنها ستجعل الإنسان أكثر صحة وجاذبية.

وقد تم بيع معجون أسنان يحتوي على كل من الراديوم والثوريوم من قِبل رجل يدعى الدكتور ألفريد كوري (ليس له علاقة ببيير كوري أو زوجته ماري كوري، لكنه استغل تشابهاً في الأسماء للحصول على شهرة أكبر).

مستحضرات التجميل









ادعت بعض شركات مستحضرات التجميل أن الراديوم يجعل الجسم لامعاً، ويمنح الجلد نعومة ويعيد للبشرة شبابها.

وقد قام ألفريد كوري بتصنيع ماركة Tho-Radia الشهيرة الخاصة بمستحضرات التجميل، والتي تضمنت مساحيق وكريمات وعدت بتجديد البشرة وإشراقها.

لعب الأطفال

ومن ضمنها لعبة تسمى Radiumscope، ظهرت عام 1942 وتميزت بقدرتها على التوهج بشكل جميل في الظلام.

زيادة الرغبة الجنسية

حين اكتُشف الراديوم لأول مرة، لم يكن للناس علم بمدى خطورة هذه المادة، فكان يُنظر إليه على أنه مادة صحية سحرية يمكن أن تستخدم لأغراض عدة، من بينها زيادة الرغبة الجنسية.

ظهر عقار يشبه الفياجر يسمى راديوندوكريناتور Radioendocrinator، وهو عبارة عن عدد من البطاقات المغلفة بالراديوم، والتي كانت ترتدى داخل الملابس الداخلية في الليل.

تُوفي مخترع راديوندوكريناتور Radioendocrinator نتيجة إصابته بسرطان المثانة في عام 1949.

وسادات التدفئة والتحاميل (اللبوس)

ظهرت وسادات التدفئة والتحاميل التي تحتوي على عنصر الراديوم لعلاج الروماتيزم، والضعف، والشعور بالضيق وأي شكوى صحية تحتاج لعلاج سريع وصحي.