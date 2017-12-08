ملك الأردن يغرّد دعماً للقدس ويثني بمظاهرات أبناء شعبه ضد قرار ترامب

أثنى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن إعجابه بالمظاهرات التي عمّت مناطق عديدة من المملكة، رافضة لقرار ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.

وكتب الملك عبدالله الثاني على حسابه على تويتر:

الأردنيون هم على الدوام نبض هذه الأمة، وما أظهروه اليوم من مشاعر جياشة تجاه القدس، قضيتنا الأولى، بتلاحم وتآخ لا مثيل لهما، يعكس مقدار شموخ شعبنا ورقيه، وهو مصدر فخر لي ولكل عربي. حفظ الله الأردن وشعبه درعا وسندا لأمتنا وأبنائها — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) ٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وخرجت مظاهرات اليوم بعد صلاة الجمعة في العاصمة عمان ومدن أخرى، رفع خلالها المتظاهرون لافتات منددة بالقرار، وهتفوا للقدس، كما شارك رئيس البرلمان الأردني ونواب آخرون في وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في عمان.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن عدداً من المتظاهرين نظموا مسيرات في مناطق من العاصمة الأردنية عمّان، احتجاجاً على قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأفاد شهود عيان أيضاً بخروج مظاهرات مماثلة في مخيم البقعة.

وحذرت السفارة الأميركية في الأردن مواطنيها من مظاهرات محتملة عقب اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضحت السفارة في رسالة نشرتها على حسابها على موقع تويتر أن قرار الولايات المتحدة من شأنه أن يسفر عن تنظيم مظاهرات قد تكون عنيفة، مطالبة المواطنين الأميركيين في الأردن بتوخي الحذر.

رسالة تحذير أمنية للمواطنين الأمريكيين: مظاهرات محتملة وتعليق مؤقت للخدمات المقدمة للعامة. السفارة الامريكية في عمان- الاردن، ٦ كانون اول ٢٠١٧ https://t.co/hmuxEFr9dY — U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) ٦ ديسمبر، ٢٠١٧

وأضافت: "عليكم أن تتجنبوا الذهاب إلى فعاليات محلية وإلى الأماكن التي بها مظاهرات.. تحلوا باليقظة.. عليكم أيضاً أن تتبعوا تعليمات السلطات المحلية".

وجاء في الرسالة أن السفارة الأميركية في عمان علقت مؤقتاً كل خدماتها العامة وتوقف الموظفون وعائلاتهم عن حضور أي فعاليات محلية، وأوضحت في نفس الوقت أن أطفالهم لن يذهبوا إلى المدارس الخميس.

ووضعت السفارة أرقاماً هاتفية رهن إشارة أي مواطن أميركي في حالة تعرض لأي خطر يهدد حياته أو أمنه، مشددة على ضرورة توخي الحذر.