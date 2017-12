ترامب ينتقد أسلافه الثلاثة كلينتون وبوش وأوباما في أول تعقيب له على قرار نقل السفارة إلى القدس.. وأوباما يرد

"نفذت وعدي خلال الحملة الانتخابية، لكن الآخرين لم ينفذوا" ما وعدوا به، بهذا التغريدة انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أسلافه الثلاثة بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، بشأن وضع القدس.

وذكر الرئيس الأميركي، مستعيناً بشريط فيديو، بوعود أسلافه الذين تراجعوا بدرجات متفاوتة، على صعيد هذا الملف.

I fulfilled my campaign promise - others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٨ ديسمبر، ٢٠١٧