ترامب ينتقد أسلافه الثلاثة كلينتون وبوش وأوباما في أول تعقيب له على قرار نقل السفارة إلى القدس.. وأوباما يرد

"نفذت وعدي خلال الحملة الانتخابية، لكن الآخرين لم ينفذوا" ما وعدوا به، بهذا التغريدة انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أسلافه الثلاثة بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، بشأن وضع القدس.

وذكر الرئيس الأميركي، مستعيناً بشريط فيديو، بوعود أسلافه الذين تراجعوا بدرجات متفاوتة، على صعيد هذا الملف.

I fulfilled my campaign promise - others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٨ ديسمبر، ٢٠١٧

وكان بيل كلينتون وجورج دبليو. بوش أكدا خلال حملتيهما تأييدهما نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب الى القدس، قبل أن يغيّرا رأييهما لدى وصولهما الى البيت الأبيض. ولم يسهب باراك أوباما في الحديث عن السفارة، لكنه وصف القدس بأنها "عاصمة إسرائيل".

وقال جورج دبليو بوش في 2000 في خطاب بثت مقتطفات منه في تغريدة ترامب: "ما إن أتسلم مهماتي، سأبدأ عملية نقل السفارة الأميركية الى المدينة التي اختارتها إسرائيل عاصمتها".

وينتهي مونتاج شريط الفيديو عند واحدة من صور خطاب الأربعاء للرئيس الحالي الذي أعلن فيه الاعتراف "الرسمي" بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس.

وفي هذا الخطاب، تحدث ترامب بطريقة غير مباشرة، عن افتقاد من شغلوا المكتب البيضاوي قبله "للشجاعة".

من جهته، حذر الرئيس السابق، باراك أوباما، الشعب الأمريكي من مصير ألمانيا في الثلاثينيات، قائلاً إن الخطر ينمو ويقترب، وإذا لم يحمِ الأميركيون ديمقراطيتهم، يمكن أن ينهار كل شيء.

وأضاف أوباما، أمام النادي الاقتصادي في مدينة شيكاغو، إن الجمهورية الألمانية كان لها الكثير من الإنجازات الكبيرة، لكن عندما وصل هتلر إلى السلطة، توفي 60 مليون شخص، وذلك دون أن يوجه أي اتهامات مباشرة إلى الرئيس الحالي، دونالد ترامب.

وتابع: "أحد الأسباب التي جعلت البلاد قادرة على الاستمرار، الصحافة الحرة، وما أفهمه هو أن الصحافة الحرة أمر حيوي".

وفي معرض إجابته عن بعض الأسئلة، قال أوباما: "إذا لم نمسك دفة القيادة، لن يتغير شيء عالمياً"، ضارباً المثل بالجهود الأميركية لمواجهة فايروس أيبولا قائلاً: "لقد أنقذنا مليون شخص".

وتظاهر عشرات الآلاف، الجمعة، في عدد كبير من البلدان العربية والمسلمة، احتجاجاً على قرار ترامب وتعبيراً عن التضامن مع الفلسطينيين.