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مقتل فلسطينيين وإصابة 767 برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة

 |  الأناضول
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PALESTINIAN KILLED
Palestinian mourners carry the body of 45-year-old Mohammed Zaal, who was shot dead two days before by an Israeli settler in a clash that occurred under disputed circumstances, during his funeral in the northern village of Qusra in the occupied West Bank near Nablus on December 2, 2017.The Israeli army had said the settler opened fire after a group of Israelis on a hike was targeted with stones near Qusra, located near the Israeli settlement of Migdalim.Tensions run high between Palestinians and | ABBAS MOMANI via Getty Images

قُتل فلسطينيان وأصيب نحو 767 آخرين، الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، إن "الشاب محمود المصري (30 عاماً) استشهد بعد تعرضه لرصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وتظاهر المئات من الشبان الفلسطينيين، الجمعة، قرب السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة، وإسرائيل، احتجاجاً على القرار الأميركي بشأن القدس.

من جهة أخرى، نظّم المواطنون العرب في إسرائيل مسيرات في 7 مدن وقرى، احتجاجاً على قرار ترامب.

وقال إبراهيم حجازي، رئيس شعبة "العمل الشعبي"، في "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" في إسرائيل، إن المسيرات جرت في مناطق "أم الفحم، كفر كنّا، كفر قاسم، طمرة، جلجوليا، كفر قرع وباقة الغربية".

وأضاف: "تقديراتنا أن آلاف الأشخاص شاركوا في هذه المسيرات، وبخاصة في المسيرتين اللتين نُظمتا في مدينتي أم الفحم وكفر قاسم".

ودعت لجنة المتابعة، لهذه المسيرات "تصدياً لإعلان ترامب المشؤوم"، بحسب قول حجازي.

وقال حجازي: "تم إلقاء كلمات في المسيرات أكدت رفضنا القاطع لإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، ضارباً عرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية ومستهتراً بالأمة العربية والإسلامية".

وأضاف: "قلنا إن إعلان ترامب المشؤوم تبنى الخط الصهيوني الأكثر تطرفاً".

وكان نواب عرب في الكنيست، وقيادات محلية تقدمت هذه المسيرات التي تم خلالها رفع العلم الفلسطيني وترديد الشعارات المؤكدة على "عروبة القدس".

ويسود التوتر الأراضي الفلسطينية، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.

 

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