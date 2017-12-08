تصريح جديد للخارجية الأميركية بخصوص نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس

حث وزير الخارجية الأميركي المملكة العربية السعودية على أن تكون أكثر ترويا وتدبرا فيما يتعلق بالسياسة في اليمن وقطر ولبنان وأن تفكر في عواقب أفعالها.

وبخصوص القدس قال ريكس تيلرسون إن أي قرار نهائي بشأن وضع القدس سيعتمد على المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال تيلرسون "لم يشر الرئيس إلى أي وضع نهائي بالنسبة للقدس. كان واضحا للغاية بأن الوضع النهائي بما في ذلك الحدود سيترك للتفاوض واتخاذ القرار بين الطرفين".

وأضاف تيلرسون الذي يزور باريس لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان إنه من غير المرجح أن تنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هذا العام "وربما حتى ليس العام المقبل".