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تصريح جديد للخارجية الأميركية بخصوص نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس

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US Secretary of State Rex Tillerson looks on during a press conference on December 8, 2017 in Paris. US Secretary of State Rex Tillerson claims that the US embassy will not be moving to Jerusalem for two years, during a press conference on December 8. / AFP PHOTO / Patrick KOVARIK (Photo credit should read PATRICK KOVARIK/AFP/Getty Images) | PATRICK KOVARIK via Getty Images

حث وزير الخارجية الأميركي المملكة العربية السعودية على أن تكون أكثر ترويا وتدبرا فيما يتعلق بالسياسة في اليمن وقطر ولبنان وأن تفكر في عواقب أفعالها.

وبخصوص القدس قال ريكس تيلرسون إن أي قرار نهائي بشأن وضع القدس سيعتمد على المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال تيلرسون "لم يشر الرئيس إلى أي وضع نهائي بالنسبة للقدس. كان واضحا للغاية بأن الوضع النهائي بما في ذلك الحدود سيترك للتفاوض واتخاذ القرار بين الطرفين".

وأضاف تيلرسون الذي يزور باريس لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان إنه من غير المرجح أن تنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هذا العام "وربما حتى ليس العام المقبل".

 

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