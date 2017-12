39 مظاهرة بإسطنبول انتصاراً للقدس في أول جمعة بعد قرار ترامب

انطلقت عقب صلاة الجمعة، 8 ديسمبر/كانون الأول 2017، 39 مظاهرة شارك فيها مواطنون أتراك، في مختلف البلديات التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى؛ رفضاً للقرار الأميركي بشأن القدس.

ونددت المظاهرات، التي دعت لها عشرات المنظمات التركية والحقوقية الداعمة للقضية الفلسطينية، بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وانطلقت معظم المظاهرات من المساجد عقب صلاة الجمعة، وصولاً إلى الميادين الرئيسية في إسطنبول؛ أبرزها ميدانا "أوسكدار" بالقسم الآسيوي للمدينة، و"سيركجي" في منطة الفاتح.

وشهدت مساجد "الفاتح"، و"سنان" و"أيوب سلطان" و"غازي عثمان باشا"، و"شيشلي"، في الطرف الأوروبي، إضافة إلى مسجدي "مهرماه سلطان"، و"بندك المركزي"، بالشق الآسيوي، خروج آلاف المصلين للمشاركة في المظاهرات.

والتحق طلاب مدارس وجامعات تركية في المدينة بالمظاهرات.

وانتشر آلاف العناصر من الشرطة التركية، منذ ساعات الصباح في المدينة؛ لتأمين المظاهرات، وإغلاق الشوارع؛ لتجنب حدوث الازدحامات المرورية.

Thousands filled the streets of Istanbul's old city and marching with slogans and prayings to support Quds and Aqsa. pic.twitter.com/xYRXkgUHZH

ورفع المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية، وصور شهداء سفينة مرمرة التركية (هاجمتها القوات الإسرائيلية بينما كانت في طريقها إلى غزة سنة 2010)، إضافة إلى رفع صورالقدس والمسجد الأقصى.

🆘‼️😯🔥 #Turkey - Angry Turks: several thousand demonstrators in #Istanbul. "#Jerusalem is the bastion of the #Muslims (...) we are here to show our unity and our strength (...) Takbir Allahu Akbar." pic.twitter.com/y3Z0qSIVEw

