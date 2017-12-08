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27 ألف مُصلٍّ في المسجد الأقصى بعضهم جاء من دول إسلامية

 |  الأناضول
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JERUSALEM
Ammar Awad / Reuters

قدّر الشيخ عزام الخطيب، مدير دائرة الأوقاف في مدينة القدس، أعداد المصلين بالمسجد الأقصى، الحمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2017، بنحو 27 ألف مصلٍّ.

وأوضح الخطيب في حوار خاص مع وكالة الأناضول، أن مئات المصلين قدموا من تركيا وإندونيسيا وبروناي.

وقد أدى آلاف المصلين، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، لأول مرة بعد القرار الأميركي الأخير بشأن القدس، وسط تعزيزات عسكرية إسرائيلية بمدينة القدس.

واعتبر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ يوسف أبو سنينة، أن تلك القرارات الأميركية "باطلة وغير معترف بها، فالقدس إسلامية عربية فلسطينية، شاء من شاء وأبى من أبى"، داعياً الشعب الفلسطيني إلى "الرباط والصبر".

وقال خلال خطبة الجمعة، إن "الإجراءات والممارسات الظالمة بحق شعبنا الفلسطيني، لن تزيد أمّتنا إلّا قوة وإيماناً وثباتاً".

وأضاف: "إننا نعيش اليوم حياة صعبة في بيت المقدس، مليئة بالهموم، في الوقت الذي تعيش فيه الشعوب العربية حروباً طاحنة أُزهقت فيها النفوس البريئة، بعد أن نجح أعداء الإسلام في إشعال الفتنة".

ويسود التوتر الأراضي الفلسطينية، في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمةً لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.

 

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