التركي "بالي بيك" يحمّل مسؤولية فشل فيلمه الجديد لشريكه في بطولته ويعاقبه على الشبكات الاجتماعية

نفى الفنان التركي بوراك أوزجيفيت، المعروف عربياً بـ"بالي بيك"، تحميله مسؤولية فشل فيلمه الأخير لمواطنه الفنان مراد بوز الذي شاركه دور البطولة.

وأبدى أوزجيفيت، خلال رده على أسئلة الصحفيين الذين تجمعوا أمام المقهى الذي كان به برفقة زوجته، انزعاجه من الموضوع، مؤكداً عدم صحته.

ورغم نفيه الخبر، رفض الفنان أوزجيفيت التعليق على حذفه الفنان مراد بوز من حساباته الشخصية، حيث تجاهل أسئلة الصحفيين وغادر المكان بسرعة.

وأكدت مواقع فنية تركية في وقت سابق من هذا الشهر، أن خلافات حادة نشبت بين مراد وأوزجيفيت بعدما فشل الجزء الثاني من فيلمهما "أخي العزيز"، في تحقيق الإيرادات المتوقعة بعد بدء عرضه بقاعات السينما في تركيا ودول أخرى عكس الجزء الأول من الفيلم.

ويحظى الفنان بوراك أوزجيفيت بشعبية كبيرة في تركيا والعالم بعد النجاح الكبير التي حققته أعماله الفنية خلال السنوات الماضية والتي تكللت مؤخراً بحصول مسلسله الشهير "الحب الأعمى" على جائزة إيمي الشهيرة، ليصبح بذلك أول مسلسل تركي ينجح في الحصول على جوائز إيمي.

وبدوره، لم يعلق الفنان مراد بوز على الخبر واكتفى بنشر أخبار عن أعماله الجديدة وصور من مشاركته في تحكيم برنامج الغناء "ذا فويس" بنسخته التركية إلى جانب العديد من المشاهير الأتراك.