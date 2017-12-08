بلومبيرغ: يوتيوب تطلق خدمة "ريميكس" مدفوعة لمحبي الموسيقى

ذكرت شبكة بلومبيرغ، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن موقع يوتيوب، التابع لشركة ألفابت، يخطط لتقديم خدمة بث موسيقى مدفوعة في مارس/آذار المقبل.

وقالت بلومبيرغ إن شركة وارنر ميوزيك غروب للتسجيلات وقَّعت بالفعل على الاتفاق، في حين تُجري "سوني ميوزيك إنترتينمنت" و"يونيفيرسال ميوزيك غروب" و"ميرلين" -وهو كونسورتيوم يضم شركات تسجيلات مستقلة- محادثات مع موقع بث المقاطع المصورة.

وستتنافس الخدمة، التي يشار إليها داخلياً باسم "ريمكيس"، وفقاً لـ"بلومبيرغ"، مع عروض مماثلة من "سبوتيفاي" وشركة أبل.

وقدمت جوجل، وهي وحدة أخرى تابعة لـ"ألفابت"، خدمة "جوجل بلاي ميوزيك" في 2001. ودَشن يوتيوب في 2016 خدمةً باشتراكات تسمى "يوتيوب رد" لتصفُّح المقاطع المصورة دون ظهور إعلانات وتضم بعض المحتويات الحصرية.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من يوتيوب خارج ساعات العمل المعتادة.