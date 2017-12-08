انتبهي إلى منتجات التجميل خاصتك وانتعلي أحذيةً دون كعوب.. إليك نصائح لحمل صحي

إذا اعتنيتِ بنفسكِ جيداً في أثناء الحمل، فستشعرين بإحساسٍ رائع، وتنجبين طفلاً معافىً. ولهذا جَمَع موقع Bright side الأميركي قائمةً من النصائح؛ لمساعدتك في الحفاظ على صحةٍ جيدة وشعورٍ رائع.

مارسي الرياضة بانتظام

تمنحكِ ممارسة التمارين الرياضية بانتظام العديد من الفوائد، لكن يجب أن تكون الممارسة هادئةً في أثناء الحمل. فهي تساعدك في الحفاظ على لياقتك والتعامل مع التغيرات الجسدية، وحمايتك من ارتفاع ضغط الدم، وأمراضٍ أخرى.

على المرأة أن تتخلص من الإجهاد والضغط النفسي، وتعد أفضل طريقة للقيام بذلك عبر ممارسة الرياضة، ومن المثير للاهتمام أن النساء اللاتي يمارسْن الرياضة بانتظام تكون لديهن فرصة حدوث حمل أكثر من غيرهن، بحسب موقع Fit Pregnancy.

وتُسهل عليك استعادة لياقتك ووزنك بعد الولادة، أفضل الأنشطة الرياضية هي:

المشي

السباحة

اليوغا

البيلاتس

ويمكنك ممارسة أي رياضةٍ أخرى طالما لا تمثل خطراً عليك، وتُشعرك بالراحة.

تفقدي منتجات التجميل خاصتك

كل ما تضعينه على وجهك وجسدك في أثناء الحمل يمكن أن يؤثر على طفلك؛ لذا اختاري منتجاتٍ آمنة تماماً لكليكما. أفضل الخيارات هي المنتجات الطبيعية، ومجموعات مستحضرات التجميل المُصنّعة من المعادن العضوية. تفقدي قائمة المكونات هذه التي ينبغي لكِ تجنُّبها تماماً.

غيِّري عاداتكِ الغذائية

Learn the do's and don'ts of prenatal exercise by downloading Chapter 4 of Fit Mommy FREE! CLICK the link in bio! A post shared by Fit Mommy (@fitmommybook) on Aug 28, 2017 at 2:08pm PDT

يؤكد الأطباء أن النظام الغذائي من شأنه أن يؤثر على قدرة المرأة الإنجابية؛ ولذا إذا كنتِ تستعدين للحمل والإنجاب فعليك أن تدرجي الأسماك، والخضر، والزيتون، والمكسرات، في نظامك الغذائي.

بالإضافة إلى الفواكه والكربوهيدرات، على غرار الأغذية الغنية بالنشويات مثل الحبوب الغذائية، والخبز، والمعكرونة، عليكِ أن تولي اهتماماً بتناول حمض الفوليك؛ إذ يحسّن القدرة على الإنجاب، كما أنه يضمن النمو السليم والطبيعي للجنين في رحم الأم، وفقاً لصحيفة Edinstvennaya الروسية.

تناولي الطعام الغني بالألياف مثل الخضراوات، والفاكهة، والحبوب الكاملة، والأرز البني، والشوفان.

يجب أن تكون الوجبات الخفيفة صحية مثل الزبادي، والفاكهة، والمقرمشات أو رقائق الحبوب الكاملة.

تناولي الكثير من الأسماك أو المحاريات، لكن تجنبي الأنواع التي تحتوى على الكثير من الزئبق. من أفضل الاختيارات السلمون، والجمبري (الروبيان).

تجنَّبي اللحوم أو الأسماك النيئة أو غير المطهية جيداً، والأطعمة التي تحتوي على البكتيريا.

تجنَّبي الكافيين والألوان الاصطناعية.

أضيفي 300-500 سعر حراري إلى وجبتك يومياً في أثناء الحمل.

تخفيف التقلصات العضلية

تقلصات العضلات خلال الحمل أمرٌ شائع وغير مريح. يمكنكِ تخفيف الألم بتدليك جسدكِ بنفسك، ووضع كيسٍ من الثلج. ينبغي لكِ كذلك أداء تمارين إطالة العضلات مباشرةً قبل ممارسة الرياضة، وقبل الذهاب إلى النوم لمنع حدوث التقلصات.

حافظي على ترطيب جسدك

اشربي على الأقل 10 أكواب من الماء يومياً، واحملي معكِ زجاجة مياه أينما ذهبتِ. سيساعد هذا في منع حالات الغثيان، ويُبقي المياه المحيطة بالجنين في مستوىً صحي.

لكن، لا تشربي أي شيءٍ قبل الذهاب مباشرةً إلى النوم؛ لأنَّ هذا سيوقظك مراتٍ عديدة في أثناء النوم للذهاب إلى الحمام. امتنعي عن الشرب ساعة واحدة قبل موعد نومكِ.

اختاري إجراءات حمامك العلاجي بحكمة

تدليل نفسك والاسترخاء خلال الحمل أمرٌ ضروري. لكن تجنبي الحمامات الساخنة وحمامات البخار؛ لأنَّ الحرارة ضارةٌ لطفلك. فضلاً عن ضرورة تجنُّب بعض الزيوت العطرية؛ لأنَّها تسبب تقلصات الرحم. ولا تنسي استشارة طبيبك، والإبلاغ بحملك عند ترتيب موعدٍ في أي منتجع.

سافري بذكاء

أفضل وقت للسفر بالطائرات يكون عادةً من الأسبوع الـ14، وحتى الأسبوع الـ28 من الحمل؛ إذ تنخفض احتمالات حدوث الإجهاض أو الولادة المبكرة أو التعب في هذا الوقت. ولكن، لا يزال عليك زيارة طبيبك قبلها، وإبلاغ شركة الطيران حملك.

وعلى متن الطائرة، اشربي الكثير من الماء، وتجولي كل نصف ساعة. أفضل خيار لك هو أحد المقاعد المجاورة للممر.

اختاري علاجاتٍ طبيعية

استخدمي علاجاتٍ غير طبية لتخفيف أعراض الحمل كالغثيان وحرقة المعدة والإمساك. قد تساعد الحلوى اللاذعة وحلوى النعناع والزنجبيل في تقليل الغثيان. ويساعد الاستحمام بحمامٍ دافئ أو ممارسة الرياضة في علاج الإمساك. ويخفِّف اللبن الدافئ والعلك الخالية من السكر آلام حرقة المعدة.

ضعي واقياً من الشمس

في أثناء حملك، تصبح بشرتك أكثر حساسيةً لضوء الشمس؛ لذا استخدمي واقياً من أشعة الشمس وارتدي قبعة ونظارات شمسية. ويوصي بعض الأطباء بتجنب البقاء في الشمس أو الحصول على حمامٍ شمسي في أثناء الحمل.

اختاري وضعية النوم الصحيحة

النوم على معدتك أمرٌ مستحيل. وينبغي لك أيضاً تجنُّب الاستلقاء على ظهرك؛ لأنَّ وزن الرحم يضغط على عمودك الفقري والأوعية الدموية الرئيسية، مما يقلل تدفق الدم. وتتمثل أكثر الوضعيات راحةً وأماناً في النوم على أحد الجانبين مع ثني الركبة.

ويزعم البعض أنَّ النوم على الجانب الأيسر يوفر أقصى تدفق للدم، وأفضل تغذية للمشيمة، لكنَّ هذا غير مُثبتٍ علمياً.

ارتدي أحذيةً دون كعوب

سيتغير مركز ثِقَل جسدك، وقد تتورم قدماك وكاحلاكِ؛ لذا اشتري لنفسكِ أحذيةً مريحة تدعم جسدك بالشكل المناسب. وعلى الأرجح ستحتاجين إلى قياسٍ أكبر في أثناء الحمل.

ثقي بنفسك

دائماً ما يُسبب الحمل مخاوفَ عديدة للنساء وشعوراً بانعدام الأمن والثقة. تذكري فقط أنك وجسدكِ المتغير جميلان، وأنَّكِ بصحةٍ جيدة وقادرة على خوض الحمل والولادة، فهذا جزءٌ طبيعي وممتع من الحياة.