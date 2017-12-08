سيمكنك هذا الموقع من معرفة أفضل دورات علوم الكمبيوتر من هارفارد وأفضل الجامعات

تتطلب 71% من الوظائف الجديدة تخصصاً في علوم الحاسب، بحسب تقرير للنسخة الأميركية من هاف بوست، لكن 8% فقط من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) يتخصصون في علوم الحاسب.

ولأنه من الواضح وجود فروق كبيرة بين متطلبات السوق والتحلي بالمهارات المطلوبة له، فلا بد من التعلم الدائم، لكن من أين تبدأ التعلُّم في مجال كالبرمجة؟ كيف لك معرفة أفضل لغة برمجة لتتعلمها وأنت مبتدئ؟

لكن بالنسبة للبعض منا، ممن ليست لديهم الفرصة لقضاء فصلٍ دراسيٍّ في الجامعة لتعلم كيفية الترميز، فإن نفس التكنولوجيا التي تُدرَسُ بالجامعات أصبحت متاحة وفي متناول اليد، وإذا كان لديك قليلٌ من الوقت وشيءٌ من الحوافز، يمكنك تعلم كيفية الترميز بنفسك، وفي بيتك.

هناك دورات عديدة على الإنترنت، مثل العينة الواردة أدناه، وجميعها مطروحة من قِبل أوديمي Udemy – وهو عبارة عن سوق على الإنترنت للتعلم والتدريس، مزود بمكتبة ضخمة تتألف من أكثر من 55 ألف دورة، يمكنك اختيار أي دورة منها يشرف عليها الخبراء.

ويكتب فريق "Insider picks" محتوىً جعل التعلم على الإنترنت التعليم أكثر سهولة من ذي قبل، لكن القليل من المنصات تقدم تعليماً ذاً جودة بشكل أسهل أو أقل تكلفة من edx، غير الهادفة للربح، وفقاً لتقرير على موقع Business Insider.

Edx هو موقع تعليم إلكترونى عملاق مفتوح، أسسه معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد في 2012، بالشراكة مع أكثر من 90 جامعة عملاقة غير هادفة للربح على مستوى العالم، أيضاً مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات القادرة على تقديم مساقات مجانية بجودة عالية في قطاع كبير من المجالات.

مهمة edx هي:

· سهولة الحصول على تعليم بجودة عالية للجميع، في أي مكان.

· تعزيز الشرح والتعليم في الحرم الجامعي وعلى الإنترنت.

· تعزيز الشرح والتعلم من خلال البحوث.

بينما تستطيع تعلم أي شيء بداية من "البرمجة في جافا" حتى "علم السعادة" بالمجان، بإمكانك أن تدفع للحصول على شهادة معتمدة بإتمام الدورة.

تحتوى البرامج المتميزة الأخرى على شهادات احترافية وشهادات دبلومات مصغرة، التي تقدم تدريباً متخصصاً وفرصاً لتطوير المهن.

إذا كنت مهتماً بالتعلم من Edx وطريقة عمله أكمل القراءة.

رابطة اللبلاب، كليات فنون التحرر المُصغرة، الموسيقى ومدارس الفنون التطبيقية، تُقدم لكم في edx عبر قائمة مؤسسات مثيرة للإعجاب.

إليك أسماء المؤسسات لتتعرف عليها:

· معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

· جامعة هارفارد.

· معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

· جامعة كورنيل.

· كلية ويلسلي.

· مدرسة جوليارد للفنون.

· كلية لندن الإمبراطورية.

· جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا.

· جامعة أكسفورد.

· جامعة تسينج هوا.

· جامعة إيدن برج.

اضغط هنا لمشاهدة القائمة الكاملة للمدارس والمؤسسات. بإمكانك أن تضغط على أي مدرسة لتتعرف عليها، ومعرفة ما هي الدورات التي توفرها على Edx.

متشوق لبدء التعلم؟ زر صفحة الدورات واستعرض أكثر من 1800 دورة في مختلف المجالات.

تستطيع أن تجد في صفحة الدورات تقسيم الدورات بحسب "الموضوع، مستوى الاحترافية.. إلخ" إذا كانت ضمن فئة التعلم الذاتي، المتطلبات المالية، وحتى اللغات.

يقدم Edx معظم دورات علوم الكمبيوتر، الأعمال، الإدارة، العلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية، لذلك استعرض المنصة لتختار ما تفضل، وإليك أفضل الدورات المتوفرة:

· مقدمة في علوم الكمبيوتر (هارفارد).

· تحليل وتصور البيانات باستخدام إكسيل (ميكروسوفت).

· مقدمة في علوم الكمبيوتر والبرمجة باستخدام حِزم بايثون (معهد ماساتشوستس).

· علم التفكير اليومي (جامعة كوينزلاند).

· مقدمة في البرمجة باستخدام لغة جافا (جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا).

· مقدمة في لينوكس (مؤسسة لينوكس).

· مقدمة في إدارة المشروعات (جامعة أديلادي).

· علم السعادة (جامعة كاليفورنيا).

· كيف تصبح رائد أعمال (معهد ماساتشوستس).

وإليك مسافات أخرى رائعة:

· صعود الأبطال الخارقين وتأثيرهم على ثقافة البوب (سيمثونيان).

· رواية القصص في مكان العمل (معهد روتشستر للتكنولوجيا).

· علم الأبوة والأمومة (جامعة سان دييغو بكاليفورنيا).

· علم تصميم المدن والضواحي (جامعة كولومبيا البريطانية).

بمجرد اختيارك للدورة تستطيع اختيار الحصول على شهادة بمقابل مادي أو إتمام الدورة بالمجان.

تكون الشهادة المعتمدة -الموقعة من شارح المادة، ويظهر بها شعار المؤسسة- أداة لإظهار مواهبك الجديدة، ومعرفتك في سيرتك الذاتية على لينكد إن، بجانب إعطائك حافزاً إضافياً لإتمام المساق.

تعتمد تكلفة شهادة الدورة -التى تتراوح بين 40 و160 دولاراً- على نوعية الدورة، وهي تدعم أيضاً edx كمؤسسة غير هادفة للربح.

إذا اخترت الإكمال بالمجان فستستمر في الحصول على إمكانية الدخول للدورة وأنشطتها واختباراتها ومنتدياتها.

ويتم تنظيم كل دورة بشكل جيد، مع اتصال واضح بالتوقعات، مواد تدريسية كالفيديوهات والمهام وفرص المناقشة.

العديد من الدورات تقوم على التعلم الذاتي وتعطي المرونة لحياتك المشغولة، في الوقت ذاته فكل شيء منظم كفاية، فلن تشعر بالضياع أو فقدان السيطرة مع هذا الكم من المرونة والاستقلالية.

بعيداً عن البرامج الفردية، يقدم edx مجموعة متنوعة من الدورات (دبلومات مُصغرة) التي تمكن من الحصول على الماجستير بتكلفة أقل ووقت أسرع.

وهي سلسلة من البرامج على مستوى الدراسات العليا، تغوص في عمق مجالات وظيفية محددة، يساعد كسب هذه الاعتمادات على التقدم في درجة الحرم الجامعي.

لا تضمن الشهادة القبول في برنامج الماجستير الكامل، لكن في حال قبولك وتطبيقك البرنامج في الحرم الجامعي أو عبر الإنترنت فسوف تساعدك الدبلومة المصغرة في التقدم في الدرجة والحد من أعبائك المالية.

تكلفة هذه الشهادة أقل بكثير من تكلفة الماجستير الكامل، لذا إذا وجدت أن التكلفة المالية عائقاً في طريق حصولك على الماجستير، عليك رؤية برامج edx للدبلومات المُصغرة.

المُضي عبر طريق الشهادات المهنية

صُممت برامج الشهادات المهنية لمساعدتك على بناء المهارات المهنية الخاصة بك، حتى تتمكن من النجاح في معظم الوظائف والصناعات المطلوبة حالياً.

التعلم لا يتوقف بمجرد ترك المدرسة، ومع استمرار الصناعات المختلفة في التطور، فمن المهم أن تبقى على رأس المسؤوليات المتغيرة ومجموعة المهارات المتوقعة من أي موظف.

سواء كنت طالباً في المدرسة تستعد للكلية، أو مهنياً تريد التقدم في حياتك المهنية، أو مجرد شغوف بالتعلم في مجالات الحياة، edx يقدم لك المساعدة في تحقيق أهدافك.

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