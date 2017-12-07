البرتغالي كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه

توّج البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف في ريال مدريد الإسباني، الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول، بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للمرة الخامسة في تاريخه.

وعادل رونالدو رقم غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في برشلونة ليصبح في رصيد كلا اللاعبين 5 كرات ذهبية.

كما أن رونالدو تمكّن من الاحتفاظ بالكرة الذهبية للعام الثاني على التوالي.

الذهب و رونالدو وجهان لعملة واحدة 🌟 pic.twitter.com/qj4XNlstiY — HAMZA (@HamzaRMFC) ٧ ديسمبر، ٢٠١٧

وتفوق رونالدو على الثنائي ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا المحترف في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبذلك، أصبح رونالدو الفائز رقم 62 بالكرة الذهبية خلال احتفالية أقيمت ببرج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس.

وخلال الاحتفالية، أعرب رونالدو عن سعادته للفوز بالجائزة قائلاً: "إنها لحظة مهمة في مسيرتي، وهو أمر أتطلع له كل عام. لقد فزنا بدوري الأبطال والليغا، وكنت أفضل هداف بدوري الأبطال؛ لذا فإنني أشكر زملائي بالريال ومنتخب البرتغال الذين ساعدوني للفوز بالجائزة".

وأضاف: "شرف لي أن يكون اسمي بجانب الأساطير الذين فازوا سابقاً بالجائزة".

اثناء تتويج رونالدو بالكرة الذهبية من أعلي مكان في باريس pic.twitter.com/Uv4SEjJoHh — FilGoal (@FilGoal) ٧ ديسمبر، ٢٠١٧

وتطرق رونالدو للحديث عن الصراع بينه وبين ميسي على الألقاب الفردية، قائلاً: "أنا أتمنى مواصلة اللعب بنفس المستوى، والصراع مع ميسي سيتواصل بطريقة إيجابية، وفي النهاية نرى من الأفضل".

وعن البرازيلي نيمار دا سيلفا، قال رونالدو: "نيمار يملك المهارة، وسيكون له الفرصة للفوز بالجائزة مستقبلاً".

وفيما يتعلق بأمنيته، قال رونالدو: "أتمنى أن أنجب سبعة أبناء، والفوز بسبع كرات ذهبية".

هدية الفرانس فوتبول لبنت رونالدو المولوده حديثا الانا مارتينا pic.twitter.com/JoN9OklVlf — Manar M. Sarhan (@ManarSarhan) ٧ ديسمبر، ٢٠١٧

من جانبه، قال فيرناندو بيريز، رئيس الريال: "شيء رائع أن يكون لدينا لاعب رائع بحجم رونالدو؛ فهو يسير على خطى أسطورة الملكي السابق دي ستيفانو".

فيما قال قائد الريال السابق راؤول غونزاليس: "رونالدو بات يملك خمس كرات ذهبية والعديد من الأرقام القياسية، هو بالطبع أفضل مني".

عقلية رونالدو الإستثنائية أمرٌ لا بد من الإشادة به دوماً .. لاعب يعود بعد 4 سنوات غياب ليصعد بعدها 4 مرات للمنصة ! رائع



2008: رونالدو

2009: ميسي

2010: ميسي

2011: ميسي

2012: ميسي

2013: رونالدو

2014: رونالدو

2015: ميسي

2016: رونالدو

2017: رونالدو pic.twitter.com/qvUBnV1yDr — أحمد أبوقورة (@Ahmed_Aboqura) ٧ ديسمبر، ٢٠١٧

وحقق رونالدو نجاحات عديدة، كان أبرزها الفوز بالدورى الإسباني ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الإسباني والأوروبي، إضافة إلى تتويجه بلقب أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب فى العالم، من قبل "فيفا".

وبدأت مجلة فرانس فوتبول فى إهداء الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم منذ عام 1956، وكان أول من يفوز بها هو السير ستانلي ماثيوس أسطورة ساوثهامبتون ومنتخب إنجلترا، الذي ظل في الملاعب حتى تخطى الخمسين عاماً.