بدلاً من قطر.. الكويت تحتضن "خليجي 23" بموافقة الدوحة

أفادت قناة "العربية" السعودية، الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول 2017، بأن الكويت ستستضيف فعاليات بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بدلاً من قطر.

وأضافت القناة عبر موقعها الالكتروني: "تقرر أن تقام بطولة كأس الخليج المقبلة في دولة الكويت بدلاً من قطر، وذلك عقب اتفاق سعودي-كويتي جرى بين تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عبر اتصال هاتفي".

في الوقت الذي أشارت فيه قناة "الجزيرة" القطرية عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه جرى نقل البطولة من الدوحة إلى الكويت بعد تنازل قطر عن حقها في الاستضافة وموافقة الكويت على تنظيمها، عقب تصريح رئيس الاتحادين القطري والخليجي، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بعدم ممانعته لنقل كأس الخليج من الدوحة إلى الكويت، بعد رفع الحظر الدولي عنها.

ولم تُصدر الأطراف المسؤولة؛ وهي اتحاد مجلس التعاون الخليجي والاتحادان الكويتي والقطري، بياناً يؤكد صحة ما تداولته قناتا "العربية" و"الجزيرة".

وكان من المقرر أن تستضيف الدوحة "خليجي 23"، خلال الفترة من 22 ديسمبر/كانون الأول الحالي إلى 5 يناير/كانون الثاني.