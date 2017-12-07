مقتل تلميذين بإطلاق نار في نيو مكسيكو ووفاة الفاعل.. 3700 طالب قُتلوا بأميركا خلال 2017

قُتل تلميذان في إطلاق نار بمدرسة في نيو مكسيكو الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول 2017، وتوفي الفاعل حسبما أفادت الشرطة، فيما تحدث الإعلام المحلي عن إصابة نحو 15 آخرين نقلاً عن قوات الأمن.

وقالت شرطة ولاية نيو مكسيكو إنه تم إخلاء مدرسة "ازتيك هاي سكول" التي تقع شمال هذه الولاية في جنوب الولايات المتحدة، وتحديداً بمنطقة قريبة من محمية لقبيلة نافاجو.

وقال زعيم القبيلة راسل بيغاي إن "إصابة أبنائنا بشكل عنيف، أمر مأساوي، وخصوصاً في المدارس"، مقدِّماً تعازيه إلى عائلتي الضحيتين.

واتُّخذت تدابير احتياطية في كل المدارس المجاورة، وتوجهت الشرطة إلى المكان للتحقيق في الحادث، الذي وقع في مدينة ازتيك التي يقطنها نحو 7 آلاف شخص.

وأضاف بيغاي: "هذه الأحداث غير متوقعة، نبذل ما في وسعنا لحماية أقربائنا وأبنائنا وعائلاتنا".

وقضى أو أصيب نحو 3700 طفل وفتى في حوادث إطلاق نار هذا العام (2017) بالولايات المتحدة.