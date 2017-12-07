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بوتين يزور القاهرة الاثنين المقبل ليبحث مع السيسي سبل توفير الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

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PUTIN SISI
Anadolu Agency via Getty Images

قال الكرملين والرئاسة المصرية، الخميس 7 ديسمبر/كانون الثاني، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور مصر يوم الاثنين المقبل لبحث العلاقات الثنائية والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية.

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بأنه من المقرر أن تشهد الزيارة، التي تأتي في إطار حرص مصر وروسيا على تدعيم علاقاتهما التاريخية والاستراتيجية، عقد جلسة مباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي، لبحث سبل دفع أطر التعاون الثنائي في المجالات المختلفة.

وجاء في بيان نشر على موقع الكرملين أن بوتين سيبحث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "مسائل تطوير العلاقات الروسية – المصرية في المجالات السياسية والتجارية-الاقتصادية وقطاع الطاقة والمجال الإنساني".

وحسب البيان، سيتم أيضاً "تبادل الآراء حول النقاط الرئيسية لجدول الأعمال الدولي، لاسيما قضايا ضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

 

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