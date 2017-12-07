للمرة الأولى في تاريخها.. عملة Bitcoin تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار

تواصل العملة الرقمية المشفرة بيتكوين ارتفاعها الجنوني بحيث وصلت قيمتها صباح اليوم الخميس إلى 15 ألف دولار امريكي للمرة الأولى في تاريخها المستمر منذ تسع سنوات، ويأتي هذا الارتفاع غير المسبوق بعد مرور حوالي 12 ساعة على وصول قيمتها إلى 14 ألف دولار.

وارتفعت قيمتها بأكثر من 3 آلاف دولار خلال الساعات الـ 36 الماضية، معلنة حصولها على مكاسب تفوق 1000 في المئة خلال عام 2017، وتبلغ الآن قيمة مجمل سوق العملات الرقمية المشفرة 400 مليار دولار، وذلك تبعاً لهذا الارتفاع الجنوني.

ووفقاً لمنصة CoinMarketCap.com تجاوزت قيمة السوق 300 مليار دولار قبل 10 أيام، وتمثل بيتكوين ما نسبته 63 في المئة من قيمة سوق العملات الرقمية المشفرة بأكمله، أي حوالي 252 مليار دولار.

وكانت القفزات الجدية في سعر العملة قد بدأت في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول عندما أعلنت مجموعة CME Group، وهي أكبر مجموعة لإدارة الصرافة في العالم، عن خطط لإطلاق عقود بيتكوين الآجلة التي من شأنها أن تعطي المستثمرين المؤسسين ميزات كثيرة، فيما يتنافسها CBOE وتنوي إطلاق العقود المستقبلية الآجلة يوم الاثنين.

وتمتلك العملة الرقمية شعبية كبيرة في كوريا، بشكل ينافس شعبيتها في بقية أنحاء العالم، وقد وصلت قيمة عملة بيتكوين في كوريا الآن 19 ألف دولار ضمن المعاملات المحلية، حيث يساهم جنون الشراء الكوري في زيادة قيمة العملة بشكل متواتر.

وتم يوم أمس الأربعاء إدخال الإصدار الأول 1.0 من برتوكول Lightning، وهو التكنولوجيا الذي يعمل على جعل معاملات بيتكوين تتم بسرعة أكبر، وأشارت الشركات الثلاثة ACINQ وBlockstream وLightning Labs التي تعتمد على هذا البروتوكول بأنها قد اختبرت البروتوكول بنجاح على معاملات بيتكوين فعلية.

وتعد عملة بيتكوين ذات أصول متقلبة للغاية وغالباً ما تظهر تقلبات واسعة في سعر العملة الرقمية المشفر، وعلى سبيل المثال فقد انخفضت قيمتها بنسبة 20 في المئة خلال أقل من ساعة ونصف بتاريخ 29 نوفمبر لتصل إلى 9 آلاف دولار بعد أن كانت 11 ألف دولار، وبالنسبة لأصحاب العملة فإن هذه الأمور مؤقتة.