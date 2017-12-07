عريقات: بعد قرار ترامب "حل الدولتين" انتهى.. ورسالة ترامب إلى الفلسطينيين وصلت

انتقد صائب عريقات، كبير مفاوضي السلام الفلسطينيين، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، محذراً من أن قرار ترامب يقوض أي فرصة لحل الدولتين.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن عريقات قوله: "لقد أرسل ترامب برسالة إلى الفلسطينيين، مفادها أن حل الدولتين قد انتهى، وأن الوقت الآن هو وقت تحويل الصراع ليصبح حول دولة واحدة ذات حقوق متساوية لجميع من يعيشون في فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر".

من جانبه، ندَّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار، قائلاً إن الخطوة أبعدت أميركا عن دورها الوسيط والراعي لمحادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، كما أنها تقوض أي محاولة لتحقيق حل الدولتين، وقال أيضاً إن قرار ترامب فيه خرق للقانون الدولي ويشجع الاحتلال والمستوطنات الإسرائيلية.

وينوي الفلسطينيون عقد اجتماع لكافة المنظمات السياسية بما فيها المجلس الوطني الفلسطيني خلال الأيام المقبلة، حيث ستُدعى كافة الفصائل الفلسطينية لتقرر ما خطوتها المقبلة؛ وقال عباس إن قرار ترامب لن يغير الموقف الفلسطيني حول القدس ولن يغير من كون تلك المدينة عاصمة فلسطين.

وكان ترامب أعلن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في قرار تاريخي يطوي صفحة عقود من السياسة الأميركية، ما يمكن أن يؤدي إلى موجة جديدة من الغضب وأعمال العنف في الشرق الأوسط.

ويعيد القرار إلى الأذهان أجواء نكبة 1948 وهو الاسم الذي أطلقه الفلسطينيون على تهجيرهم وخسارتهم وطنهم لصالح إقامة وطن قومي لليهود.

وقال ترامب في كلمة من البيت الأبيض: "قررت أنه آن الأوان للاعتراف رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وقال خلال كلمة له الأربعاء، إن كل الرؤساء السابقين أجّلوا نقل السفارة على أساس الحقائق المتوافرة في هذا الوقت، وبعد أكثر من 20 عاماً لا يمكن تكرار الصيغة نفسها؛ لأنها لن تأتي بنتائج أفضل.

وأضاف: "لذلك، قررتُ الاعتراف رسمياً بالقدس عاصمةً لدولة إسرائيل".



