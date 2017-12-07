الصدر للسعودية: وجهوا قوات التحالف الإسلامي لتحرير القدس.. وسأكون أول جندي إذا كانت الفصائل جادة في الحرب

ندد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول 2017، بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها، مطالباً السعودية بتوجيه التحالف الإسلامي إلى تحرير القدس.



وقال الصدر في مؤتمر صحفي عقده في النجف، الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول 2017، رداً على قرار ترامب، إن "إعلان القدس كعاصمة لإسرائيل جاء في يوم ولادة الرسول، وذلك تحدّ للمسلمين، وأرجو من المسلمين قراءة ذلك جيداً".



ودعا الصدر السعودية إلى "إنهاء الحرب في اليمن والبحرين وسوريا فوراً، وتوجيه التحالف الإسلامي الذي تقوده نحو القدس لتحريرها، وإلا فإنه الذل والعار لنا ولها إذا لم تقم بذلك".



وطالب الصدر الدول العربية والإسلامية بـ"غلق السفارات الأميركية مؤقتاً، وغلق السفارات الإسرائيلية نهائياً"، داعياً إلى "نبذ الخلافات العربية والإسلامية للتوحد أمام اعتداءات كهذه".





ودعا الصدر "الشباب العربي إلى أن يعي خطورة الموضوع، وأن تتجدد فيهم الروح الإسلامية الجهادية من أجل تحرير القدس قبل فوات الأوان"، مشدداً على أن "الربيع العربي يجب أن يكون ضد إسرائيل والخونة من الحكام، ومن عشاق السلطة".



كما دعا زعيم التيار الصدري "الفصائل العراقية المجاهدة إلى اجتماع عاجل في أي مكان يرغبون به لتدارس موضوع القدس"، لافتاً إلى أنه "إذا كانت الفصائل جادة بقتال إسرائيل سأكون أول جندي وليس قائداً"، بحسب قناة السومرية العراقية.



وحذَّر الزعيم الديني الشيعي العراقي "إسرائيل من الوصول إليها عبر سوريا"، مشدداً على ضرورة "عودة القدس إلى الأغلبية وليس للأقلية، مطالباً "الفلسطينيين بعدم الرضوخ بأي صورة بعد قرار ترامب، وتفعيل الانتفاضة من جديد".