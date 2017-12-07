مريم أوزرلي وأوزجان دنيز يغضبان من الصحفيين في العرض الأول لفيلمهما "الطرف الآخر"

حضر نجوم الفيلم التركي "الطرف الآخر"، يوم أمس الأربعاء، 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، إلى عرضه ما قبل الأول بأحد المولات التجارية بمنطقة ساريير على مضيق البوسفور.

وعرف العرض حضور النجمة التركية مريم أوزرلي وبطل الفيلم أوزجان دنيز والممثلة أصلي إنفر، إلا أن الأمور لم تجر بشكل جيد، فقد غضب النجوم من رجال الأمن الذين منعوا الصحفيين من إجراء مقابلات معهم، قبل إرجاعهم إلى القاعة من جديد، بحسب موقع Akşam.

وجواباً على سؤال الصحفيين، عن حبيبته وخبر حملها، قال أوزجان "كنت أعزب، والآن قررت الانتقال إلى الطرف الآخر"، في إشارة إلى اسم الفيلم.

واعترف الممثل التركي أوزجان دينيز (45 عاماً) سابقاً بعلاقته مع فتاة تصغره بـ20 عاماً، رغم تعرض هذه العلاقة لكثير من الشائعات، خاصة لفارق السن الكبير بينهما، إلا أن النجم التركي أقر مؤخراً بإعداده لترتيبات الزواج منها، خاصة بعد أن أثمرت العلاقة عن حمل.

كانت الليلة مليئة بالأحداث بالنسبة للنجم، إذ اضطر للذهاب إلى المستشفى بعد سماع خبر إصابة والده بأزمة صحية مفاجئة.

وقال شقيق أوزجان، ومدير أعماله أرجان دينيز، لموقع قناة NTV، إن الوعكة لم تكن خطيرة، وإن الأطباء قاموا باللازم، مشيراً أن حالته الصحية في تحسن.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتقاسم فيها أوزجان مع أصلي انفر دور البطولة، إذ تعرض قناة Star التركية الجزء الثاني من مسلسلهما "عروس إسطنبول".

ويعرض فيلم "الطرف الآخر" في السينمات يوم غد الجمعة، 8 ديسمبر/كانون الأول 2017.