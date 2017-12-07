الأفضل والأسوأ على سجادة دبي: قصّة شعر توبا تفسد الإطلالة ومنى زكي تختار الجرأة ونادين نجيم الأكثر تألقاً

افتتح مهرجان دبي السينمائي الدولي، يوم أمس الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، دورته الـ14، تحت شعار "السينما تأتيك" بمدينة جميرا.

وكرَّم المهرجان في الافتتاح الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، والممثل الهندي عرفان خان بمنحهما جائزة "تكريم مهرجان دبي السينمائي".

#Bollywood icon Irrfan Khan receiving his #DIFF17 Honorary Award on his fascinating career. pic.twitter.com/kHPXgvZXeZ — Dubai International Film Festival (@dubaifilm) December 6, 2017

وكرم كاتب السيناريو المصري وحيد حامد والممثل البريطاني باتريك ستيوارت بمنحهما جائزة "تكريم إنجازات الفنانين".

وأجرت الممثلة العالمية كيت بلانشيت جلسة تصوير صباحية، صباح الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول 2017، فيما سلّم المهرجان جائزة تكريم خاصة من المهرجان تقديراً لمشوارها الفني.

النجمة العالمية كيت بلانشيت في جلسة تصوير صباحية مع وسائل الإعلام العالمية والعربية التي تغطي دورتنا الحالية. #DIFF17 pic.twitter.com/5Adg7kUCuA — Dubai International Film Festival (@dubaifilm) December 7, 2017

النجمة العالمية كيبت بلانشيت تتسلّم جائزة تكريم خاصة من المهرجان تقديرًا لمشوارها الفني الحافل بالعطاء. #DIFF17 pic.twitter.com/ygSaEEvq3e — Dubai International Film Festival (@dubaifilm) December 6, 2017

ويشاهد جمهور المهرجان 140 فيلماً بين الروائي والقصير والطويل من 50 دولة، وذلك طيلة 8 أيام.

وتتبارى الأفلام المشاركة في الدورة على أربع جوائز، أولاها "المهر الطويل" وتشمل 16 فيلماً، و"المهر القصير" وتشمل 15 فيلماً، و"المهر الإماراتي" وتضم 13 فيلماً، و"المهر الخليجي" وتضم 14 فيلماً.

من جهة أخرى، التقطت عدسات المصورين إطلالات النجمات وضيوف المهرجان. وانتشرت عبر الشبكات الاجتماعية الإطلالات الأكثر لفتاً للانتباه، سواء لجمالها أو جرأتها.

وحضرت الفنانة المصرية منى زكي رفقة زوجها الفنان أحمد حلمي إلى الافتتاح، وظهرت بفستان ذهبي مفتوح.

ومن بين ضيوف المهرجان ظهرت النجمة التركية توبا بويوكستون بشعر قصير، وعبّرت عن إعجابها باللوك الجديد الذي اختارته. ونصحت توبا الممثلة الخليجية بثينة الرئيسي بقص شعرها مثلها، ما جعل الجمهور يعلق عليها، معتبراً أن اللوك لم يناسبها هي حتى تنصح به أحداً.

وتلقت الممثلة التونسية هند صبري انتقادات كثيرة على فستانها، خلال حفل الافتتاح، وذلك على حسابها الخاص على انستغرام، إذ رأى المعلقون أن قصة الفستان لم تناسب جسم صبري.

Tonight at Dubai International Film Festival Red Carpet Styled by @khemissi_imen Dress by @ziadnakad Make up by @bethanyleah_mua Hair @ali_kallout @iwcwatchesarabia #iwcxdiff #fortheloveofcinema #diff2017 A post shared by هند صبري (@hendsabri) on Dec 6, 2017 at 10:31am PST

وعرف الافتتاح حضور الفنانة الهندية سونام كابور، التي اختارت أن ترتدي فوق فستانها جاكيت طويلاً أشبه بالعباءة الخليجية. وظهرت النجمة بشكل بسيط وجذاب، إذ اختارت اللون البيج في كل الإطلالة.

الممثلة الأردنية ميس حمدان اختارت جمبسوت فضياً لامعاً، لم تتوفق في اختياره، فبالإضافة إلى لونه اللامع وكثرة الأحجار عليه تمت إضافة قطعة أخرى على الجمبسوت جعلته يبتعد عن البساطة والرقي.

Styled by @nabilajadallah Dress by @ziadnakad Jewellery by @damasjewellery pic taken by @wael_eletr A post shared by Mais Hamdan (@maishamdanoff) on Dec 6, 2017 at 5:06pm PST

أما النجمة اللبنانية نادين نجيم، فقد تألقت بفستان من توقيع زهير مراد، وبدت في كامل أناقتها، سواء في اختيار الفستان والمكياج أو حتى تصفيفة الشعر.

وعلى غير عادتها، ظهرت الممثلة المغربية- العراقية مريم حسين بإطلالة بسيطة أظهرتها بشكل جميل.

ياسمين الرئيس بدورها، ظهرت بفستان جميل، إلا أنها لم توفَّق في اختيار الحذاء المناسب له.

منة شلبي، التي لاحظ الجمهور أنها بدت بوزن زائد، اختارت إطلالة جريئة، إذ لبست فستاناً من غير أكمام مفتوحاً.

إطلاله #منه_شلبي فى #مهرجان_دبي_السينمائي #DubaiInternationalFilmFestival #dubai #DIFF17 #fashion #dubaifilmfestival A post shared by مجلة عين (@3ainnet) on Dec 6, 2017 at 7:43pm PST

واشتركت كل من المقدمة اللبنانية أنابيلا هلال، والخليجية-المغربية رؤى الصبان والممثلة الأردنية مي سليم، في اختيار اللون الأخضر، فكان فستان الأخيرة لائقاً عليها، وتميزت أنابيلا بفستان أنيق، فيما اختارت رؤى أن تبدو محتشمة، إلا أن الفستان غير لائق، إذ أفسد الحزام مظهره، بالإضافة إلى الزخرفة التي عليه.