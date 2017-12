الأفضل والأسوأ على سجادة دبي: قصّة شعر توبا تفسد الإطلالة ومنى زكي تختار الجرأة ونادين نجيم الأكثر تألقاً

افتتح مهرجان دبي السينمائي الدولي، يوم أمس الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، دورته الـ14، تحت شعار "السينما تأتيك" بمدينة جميرا.

وكرَّم المهرجان في الافتتاح الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، والممثل الهندي عرفان خان بمنحهما جائزة "تكريم مهرجان دبي السينمائي".

#Bollywood icon Irrfan Khan receiving his #DIFF17 Honorary Award on his fascinating career. pic.twitter.com/kHPXgvZXeZ

— Dubai International Film Festival (@dubaifilm) December 6, 2017