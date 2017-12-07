الأفضل والأسوأ على سجادة دبي: قصّة شعر توبا تفسد الإطلالة ومنى زكي تختار الجرأة ونادين نجيم الأكثر تألقاً

افتتح مهرجان دبي السينمائي الدولي، يوم أمس الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، دورته الـ14، تحت شعار "السينما تأتيك" بمدينة جميرا.
وكرَّم المهرجان في الافتتاح الممثلة الأسترالية كيت بلانشيت، والممثل الهندي عرفان خان بمنحهما جائزة "تكريم مهرجان دبي السينمائي".
#Bollywood icon Irrfan Khan receiving his #DIFF17 Honorary Award on his fascinating career. pic.twitter.com/kHPXgvZXeZ
— Dubai International Film Festival (@dubaifilm) December 6, 2017
وكرم كاتب السيناريو المصري وحيد حامد والممثل البريطاني باتريك ستيوارت بمنحهما جائزة "تكريم إنجازات الفنانين".
وأجرت الممثلة العالمية كيت بلانشيت جلسة تصوير صباحية، صباح الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول 2017، فيما سلّم المهرجان جائزة تكريم خاصة من المهرجان تقديراً لمشوارها الفني.
النجمة العالمية كيت بلانشيت في جلسة تصوير صباحية مع وسائل الإعلام العالمية والعربية التي تغطي دورتنا الحالية. #DIFF17 pic.twitter.com/5Adg7kUCuA
— Dubai International Film Festival (@dubaifilm) December 7, 2017
النجمة العالمية كيبت بلانشيت تتسلّم جائزة تكريم خاصة من المهرجان تقديرًا لمشوارها الفني الحافل بالعطاء. #DIFF17 pic.twitter.com/ygSaEEvq3e
— Dubai International Film Festival (@dubaifilm) December 6, 2017
ويشاهد جمهور المهرجان 140 فيلماً بين الروائي والقصير والطويل من 50 دولة، وذلك طيلة 8 أيام.
وتتبارى الأفلام المشاركة في الدورة على أربع جوائز، أولاها "المهر الطويل" وتشمل 16 فيلماً، و"المهر القصير" وتشمل 15 فيلماً، و"المهر الإماراتي" وتضم 13 فيلماً، و"المهر الخليجي" وتضم 14 فيلماً.
من جهة أخرى، التقطت عدسات المصورين إطلالات النجمات وضيوف المهرجان. وانتشرت عبر الشبكات الاجتماعية الإطلالات الأكثر لفتاً للانتباه، سواء لجمالها أو جرأتها.
وحضرت الفنانة المصرية منى زكي رفقة زوجها الفنان أحمد حلمي إلى الافتتاح، وظهرت بفستان ذهبي مفتوح.
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ومن بين ضيوف المهرجان ظهرت النجمة التركية توبا بويوكستون بشعر قصير، وعبّرت عن إعجابها باللوك الجديد الذي اختارته. ونصحت توبا الممثلة الخليجية بثينة الرئيسي بقص شعرها مثلها، ما جعل الجمهور يعلق عليها، معتبراً أن اللوك لم يناسبها هي حتى تنصح به أحداً.
. توبا بفستان اسود مخمل راقي جدا حبيت التشوكر، لانه من الواضح حبت تكسر لوك الكلاسيك بستايل عصري، لكن اللي خرب الطله كلها شعرها!! 🤢🤢🤢 وفوق كذا تنصح بثينة الرئيسي انها تقص شعرها، لا معليش خليك في بلواك ولا تبتلين غيرك .. . عالاقل كان لمته رفعته تصرفت، معقوله الستايلست حقها ماينتبه!! الطاقم اللي جهزها ولا واحد شاف القصه البشعه! . . . #celebritystyle_looks #dubaiinternationalfilmfestival#nesreentafesh#مهرجان_دبي_السينمائي2017#مهرجان_دبي_السينمائي#dff #nadinnjeim#توبا_بويوكوستن
وتلقت الممثلة التونسية هند صبري انتقادات كثيرة على فستانها، خلال حفل الافتتاح، وذلك على حسابها الخاص على انستغرام، إذ رأى المعلقون أن قصة الفستان لم تناسب جسم صبري.
وعرف الافتتاح حضور الفنانة الهندية سونام كابور، التي اختارت أن ترتدي فوق فستانها جاكيت طويلاً أشبه بالعباءة الخليجية. وظهرت النجمة بشكل بسيط وجذاب، إذ اختارت اللون البيج في كل الإطلالة.
الممثلة الأردنية ميس حمدان اختارت جمبسوت فضياً لامعاً، لم تتوفق في اختياره، فبالإضافة إلى لونه اللامع وكثرة الأحجار عليه تمت إضافة قطعة أخرى على الجمبسوت جعلته يبتعد عن البساطة والرقي.
أما النجمة اللبنانية نادين نجيم، فقد تألقت بفستان من توقيع زهير مراد، وبدت في كامل أناقتها، سواء في اختيار الفستان والمكياج أو حتى تصفيفة الشعر.
. نادين نجيم وفستان من تصميم#زهير_مراد . اللوك لا جديد صحيح ولا غلطة لامن ناحية الفستان، ولا الشعر او حتى المكياج توب👍 . لكن .. لاجديد ! تشبعنا من هالموديل واللون وقماش البطن الشفاف، ضروري المصممين يرسلون الموديلات الجديدة اللي نشوفها في عروض الازياء للفنانات، بدل اللوك المكرر! . . . . . #celebritystyle_looks #dubaiinternationalfilmfestival#nesreentafesh#مهرجان_دبي_السينمائي2017#مهرجان_دبي_السينمائي#dff #nadinnjeim#zuhairmurad
وعلى غير عادتها، ظهرت الممثلة المغربية- العراقية مريم حسين بإطلالة بسيطة أظهرتها بشكل جميل.
. مريم حسين فستانها من #جسميكو . رغم ان الموديل قديم، لكن الاطلالة روعة يكفي لون الفستان مو ذهبي او فضي او حتى شفاف، هاللون اعتبره ملفت ومو متعودين كثير عليه . حبيت تسريحة الجدة اللي متأكده كثير منكم بينتقدها 😂 لكنها مناسبه لمريم شخصيتها وملامحها شبابيه، فماكبرتها بالعمر، ايضا الاكسسوار اضافة موفقة . المكياج مرتب ونظيف حبيته 👍 . . . . #celebritystyle_looks #dubaiinternationalfilmfestival#nesreentafesh#مهرجان_دبي_السينمائي2017#مهرجان_دبي_السينمائي
ياسمين الرئيس بدورها، ظهرت بفستان جميل، إلا أنها لم توفَّق في اختيار الحذاء المناسب له.
#DubaiInternationalFilmFestival 2017 : #YasminRaeis in #ElisabettaFranchi #مهرجان_دبي_السينمائي ٢٠١٧ : #ياسمين_رئيس بفستان من #اليزبتا_فرنشي _______________________ اطلالة حلوي وياسمين طالعة كيوت 😻 ، كنت بفضل حذاء اخر بلس رسمة الحواجب شوي غلط ، بس بشكل عام اطلالة موفقة. رايكم ؟ _____________________ Admin 👉 @ahmadaabdullatif Snapchat 👉 #WorldOfFashion2 #The_World_Of_Fashion2 #The_World_Of_Couture2 #lebanon #beirut #dubai #ksa #Egypt #diff #diff2017 #dubaifilmfestival
منة شلبي، التي لاحظ الجمهور أنها بدت بوزن زائد، اختارت إطلالة جريئة، إذ لبست فستاناً من غير أكمام مفتوحاً.
واشتركت كل من المقدمة اللبنانية أنابيلا هلال، والخليجية-المغربية رؤى الصبان والممثلة الأردنية مي سليم، في اختيار اللون الأخضر، فكان فستان الأخيرة لائقاً عليها، وتميزت أنابيلا بفستان أنيق، فيما اختارت رؤى أن تبدو محتشمة، إلا أن الفستان غير لائق، إذ أفسد الحزام مظهره، بالإضافة إلى الزخرفة التي عليه.