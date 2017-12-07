مصر.. الإعدام لـ13 شخصاً متهمين بقضايا الإرهاب

قضت محكمة مصرية، الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول 2017، بإعدام 13 متهماً في حكم أولي، إثر إدانتهم بارتكاب "أعمال عنف وقتل"، في القضية المعروفة إعلامياً بتنظيم "أجناد مصر"، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن "محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، قضت اليوم بإعدام 13 متهماً حضورياً، والمؤبد لـ17 متهماً حضورياً، و15 عاماً لاثنين منهم حدث (أقل من 18 عاماً)".

كما قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين حضورياً 5 سنوات، وبراءة 5 متهمين لعدم كفاية الأدلة ضدهم، وانقضاء دعوى تجاه متهم لوفاته إثر إدانتهم بالقيام بأعمال عنف والقتل، بالقضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم أجناد مصر".

وقال خالد المصري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بالبلاد)، خلال 60 يوماً من صدور حيثيات الحكم، نافياً التهم الموجّهة إليهم.

وفي يوليو/تموز 2014، أمر النائب العام الراحل هشام بركات بإحالة 20 متهماً بالقضية للمحاكمة الجنائية، وتمت إضافة بقية المتهمين (25 آخرين) تباعاً بأمر إحالة تكميلي على مرتين، وعقدت أولى جلسات المحاكمة، في 9 مارس/آذار 2015.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أحالت المحكمة أوراق المتهمين الـ13 لمفتي البلاد لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم من عدمه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وتوجه النيابة العامة للمتهمين البالغ عددهم 45 تهماً ينفونها، بينها ارتكاب أعمال عنف وقتل 6 شرطيين، بينهم 3 ضباط، في الفترة من يوليو/تموز 2013 إلى يوليو/تموز 2015، والانخراط في تنظيم "أجناد مصر".

ونشط التنظيم المسلح بشكل لافت في عام 2013 بأعمال تستهدف مواقع شرطية وعسكرية بسيناء (شمال شرق) وعدة مواقع بمصر، وأدرجته واشنطن عام 2014 على قوائم التصنيف الخاص للإرهاب الدولي، وفي العامين الأخيرين لم يعد له وجود يذكر.