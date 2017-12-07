هنية يعلن النفير في حماس ويدعو إلى انتفاضة جديدة رداً على قرار ترامب

دعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول 2017، إلى إطلاق "انتفاضة" جديدة، تبدأ يوم غدٍ الجمعة، ضد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وطالب هنية، خلال خطاب ألقاه في مكتبه، صباح اليوم، بمدينة غزة، بالإعلان عن انتهاء عملية السلام.

وقال: "نطالب السلطة الفلسطينية بالإعلان عن تحلّلها من اتفاقية أوسلو (اتفاقية سلام موقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993)".

وأضاف: "القرار الأميركي بشأن مدينة القدس يعني بداية مرحلة سياسية جديدة، وعملية السلام تم قبرها مرة واحدة، وإلى الأبد".

وأضاف: "لم يعد هناك عملية تسوية أو سلام، لا يوجد شيء اسمه شريك في عملية السلام، لا يوجد شيء اسمه صفقة قرن".

كما دعا القيادات الفلسطينية والدول العربية والإسلامية، إلى مقاطعة "الإدارة الأميركية".

وبيَّن هنية أن الشعب الفلسطيني يقف أمام "منعطف تاريخي تمر به القضية، ومن قلبها القدس، وتمر به الأمة العربية والإسلامية بعد هذا القرار الأميركي".

وقال هنية إن القدس، بشقيها الشرقي والغربي، هي "فلسطينية عربية إسلامية، وعاصمة دولة كل فلسطين".

وتابع: "فلسطين أيضاً واحدة وموحّدة، لا تقبل القسمة لا على دولتين ولا على كيانيْن، فلسطين لنا، والقدس، كل القدس لنا، ولا شرعية للاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين".

وأكّد على ضرورة "الإسراع في تطبيق خطوات المصالحة الفلسطينية والوحدة الوطنية".

ودعا إلى ضرورة "تجاوز الحديث عن مرحلة إنهاء الانقسام، والذهاب سريعاً لترتيب الأطر القيادية والفلسطينية لوضع استراتيجية لمواجهة إسرائيل".

كما أشاد هنية بدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى عقد قمة إسلامية من أجل تباحث القرار بشأن القدس.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن ترامب في خطاب متلفز من البيت الأبيض، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.