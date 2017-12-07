"هلا بالخميس" لمذيعة إم بي سي تغضب السعوديين.. تغريدة لعلا الفارس عن قرار ترامب تثير ضجة بالمملكة

تصدَّر هاشتاغ علا_الفارس_تسيء_للسعودية، منصة تويتر في السعودية، وذلك بعد أن نشرت مذيعة قناة إم بي سي تغريدة لها، عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

الفارس قالت في تغريدتها المنشورة على صفحتها في تويتر: "ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثاً… الليلة ندين وغداً نغني "هلا بالخميس!"

وعادة ما يتصدر هاشتاغ "هلا بالخميس" منصات التواصل الاجتماعي في الخليج، وهو ما اعتبره السعوديون إساءة لهم.

ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا ... الليلة ندين وغدا نغني "هلا بالخميس "! — Ola Al Fares (@OlaAlfares) December 6, 2017

لكن المغردين اتهموا مذيعة إم بي سي بحذف تغريدة سابقة احتوت جملة "فبعد زيارته لنا"، وتقصد ترامب "تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غداً هلا بالخميس"، وهو ما لم يستطع موقع هاف بوست التأكد من صحته.

واتهمت الفارس المغردين بتحوير كلامها، وذلك خلال ردها على إحدى التعليقات التي هاجمتها واتهمتها بحذف التغريدة الأولى.

وقالت الفارس: "كل شي بالحياة ممكن أحسب حسابه، إلا الأشكال الفاضية، اللي تحور الكلام بطريقتها ومع ذلك أختصركم"، مؤكدة أن المصاب الليلة أكبر مما وصفته بهذه التفاهة.

#علا_الفارس_تسيي_للسعوديه

انا لو تافهة على قولتك ي علا كان ماانتبهت لتغريدتك ! انا حبي للسعودية هو اللي خلاني ارد عليك pic.twitter.com/b0KnP4iRlc — آميرة آلزمن آلجميل‏♪ (@amira3052) December 7, 2017

لكن هذا الرد لم يطفئ الهجمة التي تعرضت لها المذيعة ذات الأصول الفلسطينية، فقد تصدر اسمها الهاشتاغ الأول في المملكة، وحمل تعليقات سلبية ضدها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد زار السعودية في مايو/ أيار، وعقد قمة جمعت حوالي 50 زعيم دولة إسلامية، ألقى خلالها خطاباً شدد فيه على "آماله" بـ"نظرة مسالمة" للإسلام، وخرجت بعدها أنباء عما سميت بـ"صفقة القرن" التي فسرت على أنها صفقة لتصفية القضية الفلسطينية.

#علا_الفارس_تسيي_للسعوديه

من الواضح في تغريدتك يا علا بأنك تقصدين السعودية !

لان ترامب فقط زار السعوديه !



لكن كان من الأولى لك كأردنية أن تطالبي ملك الأردن بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان ! pic.twitter.com/Pme6yUjpjj — عبدالرحمن (@DH19444) December 7, 2017